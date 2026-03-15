По словам главы ЦИК Узбекистана, на избирательных участках созданы все условия для честного и открытого голосования, а нарушений в ходе наблюдения выявлено не было, передает BAQ.kz.

По его словам, делегация начала работу еще накануне.

«Мы прибыли вчера и сразу после приезда провели двустороннюю встречу с председателем и членами Центральной избирательной комиссии по проведению референдума. Нам подробно рассказали о подготовке, о том, какая работа была проведена в достаточно сжатые сроки. Мы получили исчерпывающие ответы на все вопросы, которые нас интересовали, и уже тогда у нас сложилось четкое понимание того, насколько серьезно и ответственно подошли организаторы к проведению этого важного политического события», — сказал он.

Наблюдатель отметил, что открытость организаторов и готовность отвечать на вопросы позволили делегации убедиться в высокой степени готовности к голосованию.

«Наши коллеги отвечали на все вопросы, которые мы задавали, подробно объясняли каждый этап подготовки и организации референдума. Поэтому мы были абсолютно уверены в том, что команда, занимающаяся проведением референдума, полностью готова обеспечить прозрачный и организованный процесс голосования», — подчеркнул Низамходжаев.

По его мнению, нынешний референдум имеет важное значение для дальнейшего развития страны.

«Проходящий сегодня референдум, безусловно, является важным политическим событием для Казахстана. Он знаменует новый исторический рубеж и может стать началом нового этапа развития страны, нового будущего Казахстана. Такие события имеют большое значение для государства и для его граждан», — заявил он.

Во время посещения избирательных участков делегация отметила организованную работу комиссий и активное участие граждан.

«Меня как руководителя избирательной комиссии особенно радует то, что коллеги провели очень большую и серьезную подготовительную работу. Это видно на практике: мы сегодня посещаем участки, общаемся с членами комиссий, наблюдателями, избирателями и можем своими глазами убедиться в том, что процесс организован на должном уровне», — отметил он.

Отдельно наблюдатель обратил внимание на активность молодых членов комиссий и общественных наблюдателей.

«Нас радует, что среди членов избирательных комиссий много молодых людей. Мы также видим активную работу общественных наблюдателей. Их заинтересованность и вовлеченность в процесс производят очень хорошее впечатление», — сказал он.

По словам Низамходжаева, уже в первой половине дня на участках была зафиксирована заметная активность избирателей.

«Мы уже посетили несколько избирательных участков, и одно радует — уже к 12 часам более 40 процентов избирателей пришли и подали свои голоса. Это говорит о высокой заинтересованности граждан и их активной гражданской позиции», — сообщил он.

Наблюдатель также отметил, что делегация обращала внимание на соблюдение процедур и доступность голосования для всех категорий граждан.