«Отрадно, что граждане приняли самое активное участие в референдуме. Также очень важно, что это голосование убедительно продемонстрировало нашу солидарность. Мы на деле почувствовали силу патриотического духа нашего народа.

Жители Туркестана никогда не остаются в стороне от государственных дел и оказывают широкую поддержку реформам.

И в этот раз регион показал пример высокой сплоченности: Туркестан вошел в число самых активных областей. 92,21% проголосовавших жителей поддержали Новую Конституцию, за что я искренне благодарен.

Находясь на священной земле Туркестана, выражаю глубокую признательность всем соотечественникам, которые не остались равнодушными к судьбе государства», - заявил Касым-Жомарт Токаев.