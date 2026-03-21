  • Референдум убедительно продемонстрировал нашу солидарность - Президент

Жители Туркестана всегда оказывают широкую поддержку реформам, заявил Токаев.

Сегодня 2026, 14:02
Фото: Akorda.kz

Президент выразил глубокую признательность всем соотечественникам, которые активно участвовали в референдуме, передает BAQ.KZ.

«Отрадно, что граждане приняли самое активное участие в референдуме. Также очень важно, что это голосование убедительно продемонстрировало нашу солидарность. Мы на деле почувствовали силу патриотического духа нашего народа. 

Жители Туркестана никогда не остаются в стороне от государственных дел и оказывают широкую поддержку реформам. 

И в этот раз регион показал пример высокой сплоченности: Туркестан вошел в число самых активных областей. 92,21% проголосовавших жителей поддержали Новую Конституцию, за что я искренне благодарен.

Находясь на священной земле Туркестана, выражаю глубокую признательность всем соотечественникам, которые не остались равнодушными к судьбе государства», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

