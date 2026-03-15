В Республике Казахстан проходит республиканский референдум, за которым наблюдают и международные наблюдатели. Среди них – председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан Худоёрзода Бахтиёр, передает BAQ.KZ.

Он сообщил, что прибыл в Казахстан в составе миссии СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Парламентской ассамблеи и Организации Договора о коллективной безопасности.

«Мы прибыли по приглашению Центральной избирательной комиссии Казахстана, чтобы наблюдать за подготовкой и проведением референдума. Находясь в Астане, мы ознакомились с подготовительными работами к референдуму, а также сегодня непосредственно наблюдали процесс голосования», – сказал Худоёрзода Бахтиёр.

По его мнению, для организации референдума проведена масштабная и всесторонняя подготовка. Члены участковых и территориальных комиссий прошли специальную подготовку на всех этапах проведения референдума.

«Это показывает, что Центральная избирательная комиссия Казахстана организовала политическую кампанию на высоком уровне. Граждане, имеющие право голоса, приходят на участки свободно и по собственной воле. Это доказательство соблюдения принципов свободы выбора и прозрачности во время проведения референдума», – добавил он.

В заключение он пожелал народу Казахстана мира, единства и устойчивого развития.