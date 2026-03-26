Более 9,1 млн казахстанцев приняли участие в референдуме 15 марта при явке 73,12%, при этом свыше 87% поддержали новую Конституцию. Результаты голосования обозначили переход к новой конфигурации государственного управления. Как эти изменения оценивают международные эксперты, выясняла корреспондент BAQ.KZ.

Свою оценку изменениям дал доктор юридических наук, преподаватель университета, председатель Института конституционного правосудия (Кишинёв, Республика Молдова) Валерий Кучук. По словам эксперта, рассматривать референдум необходимо в контексте всей истории становления независимого Казахстана.

«Для того, чтобы оценить значение прошедшего референдума, необходимо обозначить ключевые этапы политической трансформации казахстанского государства, начатой ещё в 1990-е годы и продолжающейся до сих пор. Очевидно, что происходящее сегодня – это не завершение процесса, а закрытие определённого этапа большого пути», – отметил Кучук.

Он подчеркнул, что конституционное развитие страны проходило через несколько фаз – от принятия Декларации о суверенитете и Конституции 1993 года до укрепления президентской модели в 1995 году и последующих реформ 2007 и 2017 годов.

«Произошли передача полномочий и соответствующие события в Казахстане, которые привели к конституционной реформе 2022 года, которая осуществила масштабные изменения в стране: был веден запрет на смертную казнь, создан Конституционный Суд, закреплен статус земли как собственности народа, президентский срок был ограничен одним семилетним периодом. Таким образом, референдум 15 марта 2026 года можно рассматривать как завершающий этап масштабной политической трансформации, начатой не в 2022 году, а ещё в 1990-м», – подчеркнул он.

Высокая поддержка и легитимность

Эксперт обратил внимание на масштаб общественной поддержки реформы.

«Значение этого референдума огромно. Более 300 неправительственных организаций и представители большинства парламентских партий поддержали реформу. В результате свыше 87% граждан, пришедших на участки, проголосовали за новую Конституцию», – отметил Кучук.

«Произошла перезагрузка матрицы власти»

По мнению эксперта, результаты референдума можно разделить на несколько ключевых направлений.

«Произошла институциональная и структурная перезагрузка системы власти. Страна перешла к однопалатному парламенту – Курултаю, что упрощает законодательный процесс», – пояснил он.

Кроме того, по его словам, референдум закрепил перераспределение полномочий В то же время он подчеркнул и положительный эффект в виде усиления участия граждан.

«Сам факт проведения референдума закрепил механизм прямой демократии, повысил легитимность власти и уровень доверия к государственным институтам», – добавил эксперт.

Влияние на международную повестку

Эксперт считает, что значение казахстанского референдума выходит за пределы страны.

«Этот референдум важен не только для Казахстана, но и для всего постсоветского пространства. Он показывает, как элиты могут проводить реформы, сохраняя контроль, и одновременно вовлекать общество через механизм референдума», – отметил он.

По его словам, подобные практики могут стать ориентиром для других государств региона.

«Референдумы становятся инструментом легитимации решений сверху. При этом они позволяют повысить вовлечённость граждан и снизить риски политических кризисов», – заключил Кучук.

