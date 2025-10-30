С 1 июля в Казахстане вступили в силу новые правила жилищного обеспечения для военнослужащих и силовиков, в том числе сотрудников МВД. Поправки, призванные навести порядок в выплатах, неожиданно стали испытанием для тысяч семей. То, что должно было сделать систему прозрачнее, в реальности поставило людей перед риском остаться без крыши над головой. В вопросе разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Что изменилось

Поправки к закону "О жилищных отношениях" сократили количество целей, на которые можно направлять жилищные выплаты.

Если раньше их было семь, то теперь только три:

покупка жилья (в том числе с ипотекой), пополнение накоплений в Отбасы банке, оплата аренды жилья.

Теперь каждый тенге, который государство выделяет на обеспечение военных жильём, должен быть прослеживаемым. Использовать выплаты иначе, например, на ремонт, мебель или аренду по устной договорённости, больше нельзя.

Юрист Айгуль Тастыбаева рассказала, с какими трудностями столкнулись семьи военнослужащих.

По её словам, главное новшество, которое поставило их в тупик, – требование обязательной регистрации договора аренды в органах юстиции. Без зарегистрированного договора банк перестал перечислять деньги арендодателям.

"Раньше военнослужащие просто заключали договор с хозяином квартиры, переводили ему деньги наличными или на счёт. Сейчас без регистрации договор не считается действительным, и банки просто не выдают выплаты", – объясняет юрист.

Однако большинство арендодателей не хотят официально оформлять договор, опасаясь налогов. В итоге тысячи военных семей оказались в подвешенном состоянии: платить по правилам не могут, а без договора нарушают закон.

Многие столкнулись с угрозой выселения, потому что владельцы квартир попросту не согласились "светить" свой доход.

"Военнослужащие искали варианты, у кого можно зарегистрировать договор. Первые месяцы многие вообще не получили свои выплаты, договоры не успели оформить. Банки просто их блокировали", – говорит Айгуль Тастыбаева.

Серьёзное беспокойство вызывает и появление понятия "предельная площадь".

Раньше выплаты рассчитывались исходя из количества членов семьи – 18 квадратных метров на человека. Теперь правительство установит верхнюю планку отдельно, но пока эти правила не опубликованы.

"Если ограничение будет жёстким, пострадают семьи, у которых 5 и более детей. Они будут получать меньше, хотя нуждаются в большем", – предупреждает Тастыбаева.

В реформе есть ещё один спорный момент – ограничение аренды жилья только на восемь лет. После этого срока военнослужащим запретят использовать выплаты для аренды.

"Это сделано, чтобы подтолкнуть людей копить и покупать жильё. Но откуда копить, если ты снимаешь квартиру и зарплата у тебя низкая? Особенно у контрактников. Это замкнутый круг", – объясняет Тастыбаева.

С 1 июля изменился и порядок единовременных жилищных выплат. Раньше военнослужащие могли получить их при увольнении по окончании контракта. Теперь это право осталось только у тех, кто увольняется по состоянию здоровья или при достижении предельного возраста.

"Эта норма ударила по людям, которые честно отслужили, но просто решили уйти по окончании контракта. Они потеряли существенную поддержку", – отмечает юрист.

Зачем вводили реформу

До недавнего времени часть военнослужащих пользовалась лазейками – оформляли фиктивные договоры аренды с родственниками, получали выплаты и фактически оставались в своих квартирах. Новый порядок должен был это пресечь.

Теперь установлено прямое ограничение: нельзя использовать выплаты на аренду или покупку жилья у близких родственников – ни своих, ни супруга.

По замыслу инициаторов, это должно было очистить рынок и показать, кто действительно нуждается в жилье, а кто просто использовал государственную поддержку как дополнительный доход.

На практике нововведения больно ударили по самым дисциплинированным получателям.

Новый порядок, по мнению юриста, не согласован с Гражданским кодексом.

"Как можно запретить человеку заключать сделку с родственником, если он реально снимает жильё и платит? Закон ограничивает свободу договора. У нас есть понятие в Гражданском кодексе, что человек свободен заключать сделки. Здесь получается Министерство обороны запрещает арендовать квартиру у близких родственников. Мы у них же не можем бесплатно жить. По мнению закона, близкие родственники не имеют права нам сдавать. Мы, наверное, должны жить у них бесплатно. Если они опасаются, что люди могут договориться, то здесь нужно ужесточать контроль, а не запрещать людям ставить ограничения в свободном заключении сделки", – считает юрист.

Семьи военных: между службой и выживанием

Юрист подчёркивает, что большинство военных семей не живут в нищете, но находятся в уязвимом положении.

"У многих жён нет работы из-за постоянных переездов. Мужья служат по 24 часа в сутки, выходных почти нет. Вся нагрузка – на женщине. А зарплата часто просто не конкурентна гражданской сфере", – говорит она.

Многие военнослужащие, по словам Тастыбаевой, уже задумываются об уходе со службы.

"Люди не понимают, что будет дальше. Программы для военных открываются и закрываются, лимиты ограничены. Сегодня можешь взять ипотеку, завтра программа закончилась. Это нестабильность", – отмечает юрист.

Голос жён военных

Алина Сарыбаева – супруга военнослужащего и юрист. Она стала одной из самых активных представительниц жён военнослужащих, поднявших вопрос о несправедливых изменениях в жилищных выплатах. По её утверждению, вступившие в силу поправки ущемляют права семей военных.

"Изменения ударили не только по нашим кошелькам, но и по достоинству наших мужей. На них оказывается колоссальное давление из-за того, что мы поднимаем свой голос", – говорит Алина Сарыбаева.

Недавно десятки женщин пришли в отделение Отбасы банка, требуя разъяснений. Они сели в холле и заявили, что не уйдут, пока им не дадут ответы.

"Но мы сразу сказали: никаких незаконных действий. Мы будем добиваться правды в правовом поле", – рассказывает Алина Сарыбаева.

По её словам, после этой акции вечером банк начал перечислять деньги всем, кто пришёл, без дополнительных проверок, без регистрации договора аренды.

"Около 75 женщин тогда пришли. Половина дождалась вечера, остальным деньги начали переводить уже ночью. А теперь банк распространяет ложную информацию, будто у всех требуют регистрационные номера. Это неправда. Мы видели, как всё происходило", – говорит она.

По словам Алины Сарыбаевой, Отбасы банк и Министерство обороны перекладывают ответственность друг на друга. Женщины не понимают, что будет после 1 января, когда начнут действовать новые ограничения.

"Если арендодатели не захотят регистрировать договоры, где нам жить? Просто элементарно – мы готовы платить, но система нас не слышит. Председатель Отбасы банка сказала: “600 тысяч – это же большие деньги”. Но, извините, для семьи с детьми, которая живет на съёмной квартире, 600 тысяч – это не роскошь, а выживание", – добавляет она.

Алина Сарыбаева уверена, что банк не имеет права контролировать, как семьи военнослужащих тратят свои жилищные выплаты.

"Отбасы банк не является надзорным органом. Их задача – обслуживать, а не диктовать, кому и как платить. Мы уже отправляли коллективные обращения в Министерство обороны, собирали подписи, снимали видео, писали петиции. Но ответа нет", – констатирует Сарыбаева.

Женщина говорит, что в ряде регионов начались попытки давления на активисток.

"В Таразе, Шымкенте девочек вызывают, запугивают. Одна из них на восьмом месяце беременности, плачет, потому что на неё давят. На меня тоже пытались давить, но я юрист и знаю свои права. А многие – нет. Вот за них и говорю", – отмечает Сарыбаева.

Сегодня Алина Сарыбаева выступает на всех собраниях от имени жён военнослужащих, официально представляя их интересы.

Компромисс от Отбасы банка

В Отбасы банке в курсе, что большинство арендодателей не желают регистрировать договор аренды и многие семьи оказались под угрозой выселения из арендуемого жилья. Поэтому было принято решение до 1 января 2026 года не требовать обязательной регистрации договора аренды в ЦОНе.

"Эта мера позволит получателям жилищных выплат и их семьям в переходный период не остаться без жилья и даст время на адаптацию к новым правилам", – сообщили в пресс-службе банка.

Технических сложностей с реализацией норм закона о жилищных отношениях в банке не имеется, заверили в ведомстве.

Программы для военных

Также в Отбасы банке сообщили, что в ближайшее время планируется возобновление программы "Әскери баспана", но уже на новых условиях.

Обсуждается модель, при которой ежегодно смогут получать жильё не менее 7 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Главный акцент – на устойчивости и адресности поддержки.

Кроме этого, получатели жилищных выплат могут воспользоваться программой "Наурыз". Условиями кредитования предусмотрен льготный размер первоначального взноса от 10% от стоимости жилья и доступная ставка вознаграждения: 7% годовых для социально-уязвимых слоев населения, состоящих на учете как нуждающиеся в жилье и 9 % годовых для остальных граждан. Прием заявлений на участие в программе "Наурыз" запускается ежегодно в марте.

Доступна программа "Зеленая ипотека", благодаря которой есть возможность приобретать первичное жилье, соответствующее "зеленым стандартам" строительства, с льготным первоначальным взносом для получателей жилищных выплат в размере 15% от стоимости жилья. Для остальных участников программы размер первоначального взноса составляет 20%. Ставка вознаграждения для получателей жилищных выплат составляет 11% годовых, для остальных категорий заемщиков ставка установлена на уровне 12,5% годовых.

Получатели жилищных выплат, которые стоят в очереди на жилье, могут участвовать в государственных программах и претендовать на льготные займы по ставкам 2% и 5% годовых. Первоначальный взнос в рамках данных мер установлен на уровне 10% от стоимости жилья. Жилье в рамках государственных мер поддержки строят местные акиматы.

Позиция Минобороны

В Министерстве обороны сообщили, что на сегодняшний день идёт работа по подготовке консолидированного решения по проблемным вопросам, вызванным изменениями в законе “О жилищных отношениях”.

Ведомство уже разработало механизм поправок, который позволит сохранить права военнослужащих на получение служебного жилья или жилищных выплат. При этом порядок и условия предоставления будут чётко прописаны в правилах.

В Министерстве также добавили, что до вступления поправок в силу все выплаты и предоставление жилья будут осуществляться по действующим правилам, без изменений. Для снятия социальной напряжённости и разъяснения нововведений Минобороны проводит информационно-разъяснительную работу в гарнизонах.

В воинских частях действуют мобильные группы, организованы онлайн-встречи, работает горячая линия. Кроме того, запущен официальный Instagram-аккаунт Kz_Army_Shanyraq, где публикуются ответы на наиболее актуальные вопросы военнослужащих и их семей.

Переходный шок

Идея реформы, по сути, проста: исключить коррупционные схемы, сделать рынок прозрачным и дисциплинировать получателей. Однако с введением новых норм начались трудности.

Эксперты считают, что главная ошибка в резкости внедрения реформы.

"Целесообразнее было бы предупредить заранее, хотя бы за несколько месяцев. А у нас сделали наоборот: закон вступил в силу, а люди узнали о требованиях постфактум. Правила под новый закон до сих пор не утверждены, их ждем с лета", – отмечает юрист Айгуль Тастыбаева.

Вполне закономерно, что именно из-за этого "переходного шока" и появилась петиция, которую подписали тысячи жён военнослужащих. Люди требуют разъяснений и адекватного переходного периода.