Решения, озвученные Президентом на V заседании Национального курултая, обозначили переход к новому этапу политической трансформации. Речь идет не о точечных поправках, а о системной перестройке законодательной архитектуры - от перераспределения полномочий между ветвями власти до изменения принципов представительства. Центральное место в этих предложениях занимает парламентская реформа, которая должна быть реализована одновременно на уровне Конституции, конституционных законов и отраслевого законодательства.

О логике и масштабе предлагаемых изменений BAQ.KZ рассказал депутат Мажилиса, член Комитета по финансам и бюджету Еркин Абиль.

По его словам, успех реформы напрямую зависит от того, будет ли она проведена как единый, взаимосвязанный процесс, а не набор разрозненных решений.

"Если мы действительно кардинально меняем законодательно-представительную ветвь власти и хотим, чтобы парламентская реформа заработала на практике, все нормы, связанные с институтами и процессами, должны приниматься одновременно. Невозможно сначала изменить одни элементы системы, а затем, спустя время, подстраивать под них остальные. Только синхронное принятие решений позволяет избежать институциональных перекосов", — отметил Еркин Абиль.

Депутат подчеркнул, что изменения затронут не только Основной закон, но и весь массив конституционного законодательства. По сути, речь идёт о пересмотре правовой базы, которая регулирует взаимодействие парламента, правительства и президента, а также процедуры законотворчества.

"Фактически все конституционные законы будут требовать корректировок: где-то принципиальных, где-то точечных. Это касается и обычных законов, в том числе Бюджетного кодекса, поскольку меняется порядок рассмотрения и утверждения ключевых государственных решений. Для этой работы предполагается создание Конституционного совета, который должен сформировать целостное видение реформ", — пояснил мажилисмен.

Отдельно депутат остановился на механизме легитимации реформы. По его словам, принципиальную роль в этом процессе сыграет референдум, тогда как дальнейшая правовая настройка станет задачей парламента и профильных органов.

"На референдуме граждане будут решать не судьбу каждой отдельной нормы, а принципиальный вопрос - поддерживаем ли мы предложенную модель реформ. После этого начнется второй этап - имплементация решения референдума в законодательство. Именно здесь потребуется аккуратная, системная работа, чтобы новые правила действительно заработали", — отметил он.

Комментируя переход к однопалатному парламенту, Еркин Абиль подчеркнул, что реформа направлена не на ослабление представительства, а на его переосмысление. По его словам, за счет перераспределения функций усиливается институциональная роль парламента и расширяется его влияние на ключевые государственные процессы.

"Однопалатный парламент повышает управляемость и снижает институциональные издержки, но главное - усиливается его политический вес. Парламент получает дополнительные полномочия, в том числе участие в формировании Высшей аудиторской палаты и Верховного суда. Это означает реальное перераспределение функций от президента в сторону законодательной ветви", — подчеркнул депутат.

Особое внимание, по словам Абиля, уделено созданию нового представительного органа - Халық Кеңесі. Он объединит функции Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая и впервые получит статус конституционного органа с правом законодательной инициативы.

"Халық Кеңесі берет на себя этнокультурное, территориальное и общественно-политическое представительство. Таким образом, представительская функция не исчезает, а наоборот - усиливается и институционализируется. Это позволяет избежать доминирования одной группы и формирует плюралистическую модель представительства, которая соответствует современным вызовам", — отметил Еркин Абиль.

По его словам, именно комплексный характер предлагаемых изменений должен обеспечить работоспособность парламентской реформы и устойчивость новой политической модели.