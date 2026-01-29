Реформа Конституции укрепляет доверие между государством и обществом — Балаева
Заместитель Премьер-министра - Министр культуры и информации РК Аида Балаева выступила на заседании Конституционной комиссии, подчеркнув историческое значение проводимой конституционной реформы и её влияние на будущее страны, передает BAQ.KZ.
По её словам, изменения в Основной закон представляют собой продолжение масштабных реформ, начатых Главой государства, основанных на принципах справедливости, законности и общественного доверия.
"Масштабные реформы, начатые Главой государства несколько лет назад и основанные на принципах справедливости, законности и общественного доверия, сегодня получают высший правовой статус. Конституция - ключевой и безальтернативный гарант этих преобразований, документ, который проходит всесторонний анализ экспертного сообщества и будет вынесен на общественную оценку", — отметила Аида Балаева.
Министр подчеркнула, что главная цель изменений — укрепление независимости страны, предоставление народу политической инициативы и открытие новых возможностей для развития. В новой преамбуле Конституции акцент сделан на единстве казахстанского народа и взаимосвязи личных прав и обязанностей с общенациональными задачами развития.
"Основной закон теперь ставит во главу угла единство личных прав и обязанностей граждан с общенациональными задачами развития, независимо от языка, религии, происхождения или традиций. Новые нормы углубляют взаимосвязь духовных ценностей, таких как справедливость, законность и общественный консенсус, что способствует укреплению доверия между государством и обществом", — подчеркнула Балаева.
Особое внимание министр уделила обновлённой модели избирательной системы, в которой возрастает роль партий и партийных списков.
"Избиратель голосует не за отдельного человека, а за наиболее достойных представителей с продуманными идеями. Это повышает качество политической конкуренции, обеспечивает содержательные дебаты и помогает партиям точнее понимать ожидания граждан, решать задачи общенационального значения. Таким образом, партии становятся "золотым мостом" между государством и гражданами", — заявила заместитель Премьер-министра.
В заключение Балаева подчеркнула, что предлагаемые изменения не являются простыми поправками, а представляют собой долгосрочную стратегию развития страны, ориентированную на права граждан, справедливость и законность.
"Изменения, предложенные Главой государства - это не просто очередные поправки, а долгосрочная стратегия развития страны, учитывающая потребности граждан и основанная на справедливости, законе и порядке", — заключила министр.
