На заседании Мажилиса депутат Нурлан Ауесбаев обратился к общественности с разъяснением сути конституционной реформы, подчеркнув необходимость опираться на факты и сохранять спокойствие, несмотря на эмоциональные обсуждения в обществе, передает BAQ.KZ.

По его словам, реформа не является внезапным решением, а продолжением эволюционного пути политических изменений, начатых в Казахстане с 2022 года.

– Эти преобразования происходили без политических потрясений, постепенно и закономерно. Сейчас в обществе растёт критика однопалатного парламента. Но законный вопрос: почему именно сейчас этот вопрос стал предметом обсуждений? Мы понимаем, что нужно переходить к понятным и ответственным формам, которые действительно служат интересам общества. Эта идея для социал-демократов не нова – ещё в 2013 году наша программа говорила, что двухпалатный парламент для унитарного государства неэффективен, — отметил депутат.

Также Нурлан Ауесбаев пояснил, что проект Конституции предусматривает создание нового консультативного органа - Халық Кеңесі, где граждане смогут свободно выражать свои предложения и укреплять связь общества с государством. Также закрепляется недопустимость концентрации власти в одних руках: президентские полномочия ограничены одним семилетним сроком, а полномочия временно исполняющего обязанности президента исключают право повторного переизбрания и возможность распустить парламент.

– Говорят, что новая Конституция ограничивает права граждан. На самом деле права на мирные собрания, свободу слова и выражение мнений сохраняются в полном объёме. Просто процедуры уточняются и закрепляются юридически. Никакого "сокращения" свобод нет, — отметил Нурлан Ауесбаев.

Депутат подчеркнул, что новая Конституция воплощает долгосрочные идеи партии ЖСДП, которые более 20 лет выносились на обсуждение и сейчас нашли отражение в официальном проекте. Его задача - донести содержание реформ до граждан понятно и открыто, укрепляя доверие общества к изменениям.