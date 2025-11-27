Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты прокомментировал предстоящие конституционные изменения, связанные с реформой парламента и возможным переходом к однопалатной структуре. По его словам, работа над этим вопросом только началась и будет проходить в несколько этапов с широким общественным участием, передаёт BAQ.KZ.

Он отметил, что обсуждение предполагаемых изменений требует времени, поскольку речь идёт о корректировке большого числа статей Конституции и затрагивается вся политическая архитектура страны. В процесс будут вовлечены политические партии, эксперты, учёные, активные граждане, которые смогут представить свои позиции и предложения.

"Мы сейчас только в начале процесса. Он идёт, и все заинтересованные стороны должны высказывать своё мнение, предлагать своё видение. Эти вопросы будут рассматриваться в рамках комиссии. Обсуждение продлится в течение текущего и следующего года. После завершения подготовки вопрос будет вынесен на референдум, который планируется провести в 2027 году", — сказал председатель Сената.

По его словам, решение должны принять граждане. Если изменения будут поддержаны на референдуме, как отметил Маулен Ашимбаев, соответствующие поправки внесут в Конституцию и конституционные законы. Предполагается, что на референдум будут вынесены все ключевые положения реформы — в том виде, как они обсуждаются публично.