Реформа парламента: почему обсуждение займёт два года
Что вынесут на референдум.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты прокомментировал предстоящие конституционные изменения, связанные с реформой парламента и возможным переходом к однопалатной структуре. По его словам, работа над этим вопросом только началась и будет проходить в несколько этапов с широким общественным участием, передаёт BAQ.KZ.
Он отметил, что обсуждение предполагаемых изменений требует времени, поскольку речь идёт о корректировке большого числа статей Конституции и затрагивается вся политическая архитектура страны. В процесс будут вовлечены политические партии, эксперты, учёные, активные граждане, которые смогут представить свои позиции и предложения.
"Мы сейчас только в начале процесса. Он идёт, и все заинтересованные стороны должны высказывать своё мнение, предлагать своё видение. Эти вопросы будут рассматриваться в рамках комиссии. Обсуждение продлится в течение текущего и следующего года. После завершения подготовки вопрос будет вынесен на референдум, который планируется провести в 2027 году", — сказал председатель Сената.
По его словам, решение должны принять граждане. Если изменения будут поддержаны на референдуме, как отметил Маулен Ашимбаев, соответствующие поправки внесут в Конституцию и конституционные законы. Предполагается, что на референдум будут вынесены все ключевые положения реформы — в том виде, как они обсуждаются публично.
Самое читаемое
- 57 школ Костанайской области переведены на онлайн: Что происходит в регионе
- Тенге сохраняет стабильность: Нацбанк обновил курсы валют на 26 ноября
- Сильный ветер, снег и гололёд: какая погода ждет Казахстан 26 ноября
- Каков внешний долг Казахстана – кому и на каких условиях мы должны
- На юге Таиланда сотни тысяч человек эвакуировали из-за масштабного наводнения