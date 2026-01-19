Перед переходом к однопалатной системе парламента стоит ключевая задача — сформировать более понятную, прозрачную и эффективную законодательную власть, ориентированную на реальные потребности граждан. В 2027 году предлагаемые изменения будут вынесены на всенародный референдум, который станет своеобразной проверкой того, насколько реформа соответствует общественным ожиданиям.

В беседе с корреспондентом BAQ.KZ политолог и член Национального курултая Бурихан Нурмухамедов подчеркнул, что однопалатный парламент задумывается не как формальная институциональная перестройка, а как инструмент укрепления связи между властью и обществом.

"Однопалатный парламент создаётся не ради галочки. Его главная цель — сделать законодательную власть понятной для граждан, чтобы люди ясно видели, как принимаются решения и кто несёт за них ответственность. Такая модель позволяет повысить эффективность работы депутатов и всей законодательной системы, максимально приблизив её к запросам регионов и населения", — отметил эксперт.

По словам политолога, реформа затрагивает не только численность и структуру парламента, но и более глубокие элементы системы: избирательную модель, объём полномочий депутатов и механизмы их подотчётности обществу.

"Ключевое условие успеха — последовательность и вдумчивость. Спешка здесь недопустима, иначе парламент может превратиться в формальный институт. Каждый элемент новой модели — от процедур принятия законов до распределения полномочий — должен работать на прозрачность и реальную ответственность", — пояснил Нурмухамедов.

Особое значение, по его мнению, имеет предстоящий референдум 2027 года. Он станет не просто юридической процедурой, а возможностью для граждан напрямую оценить предложенную модель.

"Это шанс для общества подтвердить, что новая система парламента действительно отражает интересы людей и регионов, а не существует сама по себе", — подчеркнул эксперт.

Переход к однопалатной системе, считает политолог, открывает дополнительные возможности для повышения качества законотворческого процесса.

"Концентрация полномочий в одном органе позволяет ускорить принятие решений, усилить персональную ответственность депутатов и повысить прозрачность парламентской работы. При этом общество получает более понятный и доступный механизм взаимодействия с властью, что особенно важно для регионов", — отметил он.

Таким образом, реформа парламента и предстоящий референдум становятся не только этапом институциональных изменений, но и показателем готовности государства к открытому диалогу с обществом, эффективному управлению и реальному учёту интересов граждан.