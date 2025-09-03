Депутат Мажилиса Болатбек Нажметдинұлы направил депутатский запрос Премьер-Министру РК Олжасу Бектенову, в котором заявил, что новая регуляторная политика "с чистого листа" не снизила нагрузку на предпринимателей, передает BAQ.KZ.

По данным парламентария, несмотря на отмену более 10 тысяч регуляторных требований, бизнес-сообщество не почувствовало реальных улучшений. На практике, отметил депутат, вместо снижения давления появляются новые барьеры.

"Каждый новый бюрократический "черный лебедь" от государства подрывает доверие предпринимателей, работающих в непростых условиях", — подчеркнул Нажметдинұлы.

Он также обратил внимание на формальное проведение анализа регуляторного воздействия (АРВ), которое всё чаще используется не для упрощения процедур, а как оправдание введения новых требований. Принцип "один вводится — два отменяются" на практике не соблюдается, а новые нормы оказываются несопоставимы по силе с отменяемыми.

Депутат выразил сомнение в эффективности работы Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности при Правительстве. По его словам, влияние отраслевых министерств зачастую превышает регламентные требования, а коллегиальные механизмы контроля превращаются в инструмент легализации заранее подготовленных инициатив.

В своём запросе Нажметдинұлы предложил:

провести комплексную оценку реформы "с чистого листа";

проверить соблюдение госорганами процедур согласования законопроектов и НПА;

повысить независимость и ответственность Межведомственной комиссии, обеспечив участие депутатов-профессионалов;

внедрить публичную систему оценки регуляторной политики с KPI для госорганов;

инициировать "Реформу с чистого листа 2.0" с участием отраслевых и международных специалистов.

Депутат подчеркнул, что создание предсказуемого и комфортного бизнес-климата является стратегическим условием экономического роста и укрепления доверия предпринимателей к государству.