В Казахстане первые результаты внедрения социальных норм водопотребления показали ощутимый эффект — страна экономит миллионы кубометров воды, а инвестиции в водную инфраструктуру растут рекордными темпами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

Рациональное использование ресурсов всё активнее переходит из разряда деклараций в практические решения, затрагивающие повседневную жизнь граждан.

Вопрос бережного отношения к воде был обозначен как один из стратегических приоритетов в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана 8 сентября текущего года. Глава государства подчеркнул, что культура потребления природных ресурсов, особенно воды, остаётся слабым звеном и требует системной разъяснительной и идеологической работы, прежде всего среди молодёжи. По его словам, дефицит воды уже становится реальностью, а прежний подход к её использованию больше недопустим.

Проблема нерационального водопотребления находится в фокусе внимания правительства не первый год. За это время принимались меры по снижению потерь, модернизации сетей и повышению эффективности водоснабжения. Одним из ключевых шагов стало внедрение в 2024 году социальных норм потребления воды для населения, основанных на принципе "чем больше потребляешь — тем выше тариф".

Суть нововведения заключается в дифференцированном подходе к оплате воды в зависимости от объёма потребления. При превышении установленных норм тариф постепенно увеличивается, что стимулирует домохозяйства более осознанно относиться к расходу ресурса. С учётом новых правил тарифы были пересмотрены для 69 водоснабжающих организаций по всей стране, и эта практика будет расширяться по мере подачи заявок со стороны предприятий.

Важным элементом реформы стала жёсткая привязка дополнительных доходов водоснабжающих организаций к модернизации инфраструктуры. Все средства, полученные за счёт повышенных тарифов, направляются исключительно на ремонт и обновление сетей, замену изношенных трубопроводов, модернизацию насосных станций, установку современных счётчиков и сокращение потерь воды. Контроль со стороны уполномоченных органов исключает возможность нецелевого использования средств и повышает прозрачность работы коммунальных служб.

Итоги 2024 года показали, что механизм работает. В городах, где действуют дифференцированные тарифы, потребление воды сократилось в среднем на 8 процентов. Одновременно на 4 процента вырос уровень оснащённости приборами учёта. В шести регионах страны — Акмолинской, Актюбинской, Туркестанской и Улытауской областях, а также в Алматы и Шымкенте — ежемесячная экономия воды составила около 1,65 миллиона кубометров. Этот объём сопоставим с годовым потреблением города Лисаковска с населением порядка 35 тысяч человек. До внедрения социальных норм среднее потребление в этих регионах составляло 21,1 миллиона кубометров, после — снизилось до 19,5 миллиона.

Положительный эффект от реформы проявился и в инвестиционной сфере. За десять месяцев текущего года объём инвестиций в водоснабжение и водоотведение, включая канализационные системы и контроль за распределением ресурсов, достиг 593,5 миллиарда тенге, что на 40,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно показательна ситуация в Алматы, где инвестиции за январь–октябрь выросли более чем в два раза и достигли 58,8 миллиарда тенге, превысив даже объём вложений за весь предыдущий год.

Для корректного начисления платы ключевое значение приобрела установка индивидуальных счётчиков воды. Расчёт теперь ведётся с учётом фактически проживающих в квартире людей, что делает систему более справедливой. Власти рекомендуют жителям своевременно устанавливать и проверять приборы учёта, регистрировать всех проживающих и регулярно передавать показания в водоснабжающие организации, чтобы избежать переплат.

Сегодня рациональное использование воды перестало быть исключительно экологической темой. Оно всё больше воспринимается как элемент национальной безопасности, устойчивого развития и экономической стабильности. Рост населения, климатические изменения и истощение источников пресной воды заставляют страны пересматривать подходы к водопользованию, и Казахстан следует этому глобальному тренду.

Как отмечают эксперты, бережное отношение к воде не означает отказ от комфорта. Мировая практика показывает, что даже небольшие изменения в повседневных привычках способны дать значительный эффект — как для семейного бюджета, так и для всей водной системы страны.