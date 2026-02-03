Реформа восполняет правовые пробелы — Перуашев
Депутат Мажилиса Азат Перуашев на заседании Конституционной комиссии разъяснил, как проект новой Конституции Казахстана распределяет полномочия между Президентом и Курултаем, передает BAQ.KZ.
По его словам, цель изменений - создать сбалансированную систему власти, где президент обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей, а парламент сохраняет самостоятельность и полномочия по принятию законов.
– Взаимоотношения Президента и Курултая не означают усиление политической монополии. В проекте Конституции полномочия распределены равномерно: парламент сосредотачивается на профессиональной законодательной работе, а президент получает дополнительные инструменты лишь для предотвращения кризисных ситуаций и правовых лакун, — отметил мажилисмен.
Депутат подчеркнул, что новые нормы продолжают конституционную реформу 2022 года и учитывают предыдущие инициативы по развитию парламентаризма. Среди таких мер - запрет для президента быть членом политической партии, передача парламенту ряда функций по согласованию ключевых должностей и усиление гарантий защиты конституционных прав граждан.
– Сильный президент, влиятельный парламент и подотчетное правительство — эта формула отражает принципы баланса и распределения полномочий в рамках единой системы государственного управления, — резюмировал Азат Перуашев.
