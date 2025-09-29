Министерство просвещения получило нового руководителя. Им стала депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова. Её предшественник, Гани Бейсембаев, пробыл на посту 2,5 года, но успел оставить заметный след в системе образования. За это время он выступил с рядом инициатив, которые вызвали как поддержку, так и критику со стороны педагогов и общества. Чем запомнился период его работы в должности министра просвещения – в материале BAQ.KZ.

От учителя до министра

Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая, доктор философии и психологии.

В сферу образования он пришёл в 1989 году, начав учителем казахского языка в средней школе №14 Талгарского района. Параллельно 20-летнему Бейсембаеву поручили обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Позже он возглавлял школу №12 в Илийском районе Алматинской области.

С конца 90-х карьера Гани Бейсембаева была связана с управлением и наукой: учёный секретарь и советник президента Казахской академии образования имени Алтынсарина, руководитель отдела образования города Капшагай, директор Международного центра дополнительного образования. Долгие годы он возглавлял Международный центр образования "EDTECN".

В 2020 году Бейсембаев был назначен директором Республиканского центра "Учебник", затем возглавил Национальную академию образования имени Алтынсарина. В 2022 году вошёл в состав Правительства, сначала как вице-министр образования и науки, затем вице-министр просвещения. В январе 2023 года он занял пост министра просвещения.

За свою деятельность награждён медалью "Ерен еңбегі үшін".

Защита прав учителей

Одним из приоритетов Бейсембаева стала защита прав учителей. Он не раз заявлял, что педагоги не должны отвлекаться на несвойственные функции, и добивался строгого соблюдения закона "О статусе педагога". Также он выступал за то, чтобы не наказывать педагогов за несчастные случаи, произошедшие с детьми.

В сентябре 2023 года дополнительное повышение на 30% получили воспитатели дошкольных организаций, а также доплату на 30-35% педагоги организаций технического и профессионального образования, привлеченные с производства.

Бесплатное питание

С его подачи с сентября 2023 года для учеников начальных классов и 5-11 классов из социальных категорий в государственных школах организовано бесплатное горячее питание.

А с января 2025 года бесплатное горячее питание начали получать все ученики 1-4 классов частных школ. Новая инициатива охватила более 25 тысяч детей. На ее реализацию из местного бюджета выделено свыше 12 млрд тенге.

Также расширены меры социальной поддержки для школьников, обучающихся по государственному образовательному заказу.

Ранее помощь на приобретение школьных принадлежностей и канцтоваров из фонда "Всеобуч" предоставлялась только ученикам государственных школ. Теперь она будет распространяться и на учащихся частных школ.

Местные исполнительные органы наделены компетенцией по оказанию социальной помощи всем детям из социально уязвимых семей, независимо от формы собственности школы.

Ваучерная система: от скандала к результату

Одной из ключевых реформ Бейсембаева стала система ваучерного финансирования детских садов. Идея вызвала бурные споры. Некоторые депутаты выступили резко против, заявив, что это приведет к закрытию частных дошкольных организаций.

Однако сам министр придерживался мнения, что ваучеры – это шаг к прозрачности и борьбе с "мертвыми душами".

"При ваучерном финансировании исключается необходимость госзакупок и табелей посещаемости. Контроль за посещаемостью полностью переходит к родителям. Очереди в детские сады резко сокращаются. В Таразе, например, с 17 тысяч детей они снизились до 17 человек", – говорил экс-министр в одном из своих интервью.

По его словам, пострадать могли только те детсады, где предоставлялись плохие условия и низкое качество. По итогам пилота дела четырех таких организаций передали в правоохранительные органы.

Целевые школы и конфликты с депутатами

Другой громкий эпизод связан с так называемыми целевыми школами. Часть парламентариев, в том числе Жулдыз Сулейменова, выступили против инициативы министерства. Бейсембаев не скрывал недоумения.

"Президент четко сказал: ключевым моментом является качество образования. Если мы хотим этого достичь, нужно доверять, а не превращать образование в политический инструмент. Причем тут маленькие дети и большая политика?", – сказал в интервью изданию Exclusive.kz.

Министр отмечал, что за многими конфликтами стоят интересы руководителей школ, которые годами оставались без контроля и воспринимали себя "единоличными хозяевами".

Школы нового формата и реновация

При Бейсембаеве стартовала масштабная программа строительства школ. Только за последние пять лет в Казахстане построено более тысячи новых учебных заведений. В 2025 году планируется обновление инфраструктуры всех 8 тысяч школ страны.

В стране активно реализуется национальный проект "Келешек мектептері". Его цель – обеспечить каждому ребенку равный доступ к качественному бесплатному образованию в современных условиях, независимо от места проживания. На сегодня в регионах построено 173 школы, из них 151 уже распахнула свои двери.

ИИ в образовании

Еще одна инициатива касалась цифровизации и внедрения современных технологий в образование. Бейсембаев подчеркивал важность использования искусственного интеллекта в обучении и делился зарубежным опытом, в том числе после визита в Великобританию. В 2025-2026 учебном году в предметы "Цифровая грамотность" и "Информатика" были внедрены элементы искусственного интеллекта. Для этого утверждены этические стандарты применения AI в системе среднего образования. Для школьников разработаны онлайн-курсы Day of AI, а для педагогов специальные программы повышения квалификации.

Национальная академия образования имени И. Алтынсарина начала проводить обучение для педагогов всех школ страны. Обучение направлено на формирование у участников представления о принципах ответственного использования искусственного интеллекта в образовательном процессе.

Национальный центр повышения квалификации "Өрлеу" Министерства просвещения РК совместно с ЮНЕСКО адаптировал программу, разработанную на основе международного опыта, для казахстанских педагогов. Учителя осваивают инструменты искусственного интеллекта, учатся работать с промптами, планировать уроки, разрабатывать тесты и создавать учебные материалы, соблюдая при этом этические принципы. В начале учебного года обучение по использованию искусственного интеллекта в учебном процессе прошли свыше 200 тысяч учителей, из них около 140 тысяч уже получили свидетельства.

В сентябре 2025 года министр просвещения Гани Бейсембаев и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев подписали совместный приказ об утверждении Концептуальных основ внедрения искусственного интеллекта в систему среднего, технического и профессионального, послесреднего образования на 2025-2029 годы.

Переход к инклюзивному образованию

Именно с приходом Гани Бейсембаева у детей с особыми потребностями появилась возможность обучаться в обычных школах наравне с другими школьниками. За два года в этой сфере произошли важные изменения. Условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями созданы в 71% дошкольных организаций, 91% школ и колледжей. Охват психолого-педагогической помощью вырос с 75% до 91%. Впервые в 2024 году в организациях образования появились штатная единица "педагога-ассистента", должности "специального педагога" и "индивидуального помощника".

Перенос последнего звонка

По решению Гани Бейсембаева пересмотрены сроки учебного года.

Так, теперь учебный год завершается 25 мая, а не 31 мая, как было решено в августе 2022 года. Именно тогда Министерство просвещения утвердило новое расписание учебного года в Казахстане, продлив его до 31 мая. Инициатива нововведения принадлежала экс-министру просвещения, а ныне депутату Мажилиса Асхату Аймагамбетову. Однако многих родителей это не устроило.

Также, по инициативе Бейсембаева, учебный процесс переносится на 2 сентября, если 1-е выпадает на выходной день.

Казалось бы, мелкие, но символичные поправки, которую поддержали родители и учителя.

Антибуллинговая программа

Во всех школах и колледжах Казахстана внедряется отечественная программа профилактики буллинга "ДосболLIKE", разработанная Министерством просвещения.

Программа направлена на снижение случаев травли среди школьников, формирование безопасной атмосферы в учебных заведениях, развитие эмоционального интеллекта и поддержку психологического благополучия детей.

Апробация проекта прошла в 50 школах девяти регионов, охватив около 70 тысяч учащихся и более 5 тысяч педагогов. Внедряются антибуллинговые команды, анонимные механизмы обратной связи (через QR-коды), индивидуальные планы поддержки и мониторинг ситуации в классах.

Уже обучены порядка 2,5 тысяч специалистов, в дальнейшем подготовят ещё не менее 8 тысяч педагогов и психологов.

Эксперты отмечают, что "ДосболLIKE" стал важным элементом образовательной политики периода руководства Бейсембаева, так как продемонстрировал акцент не только на знания, но и на безопасность и благополучие учеников.

Мнение педагогов

Работу Гани Бейсембаева положительно оценили многие представители педагогического сообщества.

"Завершил свою работу на посту министра просвещения Республики Казахстан Гани Бектайулы Бейсембаев, с честью исполнявший свои обязанности. В период высокой ответственности за систему образования страны он в короткий срок добился значимых изменений и конкретных результатов", – отметил заслуженный учитель РК Кушай Тердикбай.

По его словам, среди достижений экс-министра – развитие инклюзии, укрепление связей между школой и родителями, проведение национальных форумов и международных конгрессов, а также системная работа по строительству и реновации школ.

"Все эти достижения – яркое свидетельство профессионализма и новаторского взгляда Гани Бектайулы. Он открыто подходил к сложным вопросам, укреплял обратную связь с обществом и прокладывал путь реальным изменениям", – добавил педагог.

Учитель средней школы-лицея №23 имени Алимхана Ермекова в Актобе Наталья Пеннер также отметила личные качества Гани Бейсембаева.

"Министр просвещения Республики Казахстан Гани Бектаевич Бейсембаев оставил у меня самые тёплые впечатления. Запомнился он прежде всего своей открытостью к диалогу с педагогами и готовностью услышать мнение практиков из самых разных регионов. Его выступления всегда были не просто официальными, а наполненными искренней заботой о школе, учителях и детях", – сказала заслуженный педагог.

По словам Натальи Пеннер, импонировала нацеленность министра на реальные изменения: внимание к качеству образования, внедрению инноваций и поддержке учителей в их профессиональном росте.

"Для меня Гани Бектаевич – яркий пример руководителя, который умеет сочетать профессионализм, ответственность и человеческое тепло. Именно это вызывает уважение и оставляет яркий след в памяти", – подчеркнула педагог.

Острые моменты

В период работы Гани Бейсембаева не удалось избежать конфликтов и резонансных ситуаций.

В декабре 2024 года в Семее произошёл инцидент: при оформлении главной городской ёлки к работам были привлечены учителя. Среди них – Куат Айткалиев, учитель школы № 49, – упал с высоты около 4-5 метров и получил серьёзные травмы.

В ходе проверки было установлено, что распоряжение о вовлечении педагогов исходило от городского отдела образования. Глава отдела Биржан Булабаев вскоре был уволен.

Директоры трёх школ получили выговоры, а заместителю акима объявлен дисциплинарный строгий выговор.

Министр Бейсембаев публично осудил практику принуждения учителей к несвойственной работе и заявил, что такие действия противоречат закону "О статусе педагога".

По итогам служебной проверки признано, что это 100% ответственность работодателя и что пострадавшему учителю должны быть возмещены расходы и выплачена компенсация утраченного заработка.

Семья Айткалиева заявила о намерении подать в суд на акимат за причинённый вред и потерю дохода.

В мае 2025 года в Назарбаевской интеллектуальной школе Алматы ученик 11 класса Сункар был исключён за дисциплинарное нарушение. Он оскорбил преподавателя во время экзамена, после того как у него забрали телефон.

Решение вызвало общественный резонанс: часть граждан и депутаты выступили за восстановление ученика, усомнившись в справедливости отчисления в столь критичный момент.

Впоследствии, после рассмотрения ситуации, школьнику было разрешено сдать экзамены и получить аттестат.

В Министерстве просвещения подчеркнули, что исключение не нарушает закон, и что защита авторитета педагога остаётся приоритетом.

В июне 2025 года в селе Долан Алматинской области выпускной вечер закончился убийством: один из выпускников ударил одноклассника шампуром в сердце. Подросток погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК ("Умышленное убийство"), подозреваемый задержан и помещён в изолятор временного содержания. Его родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Замглавы МВД Санжар Адилов сообщил, что директор школы был уволен, а два классных руководителя и завуч получили выговоры.

Эта мера вызвала дискуссии: министр просвещения Гани Бейсембаев назвал подобные увольнения несправедливыми, подчеркнув, что наказание не должно становиться универсальным инструментом реагирования на трагедии. По его словам, общество должно выстраивать воспитательную работу и культуру уважения к педагогу, а не сводить всё к поиску "козлов отпущения".

Наследие

Главным итогом работы Гани Бейсембаева можно назвать внимание к правам учителей и усилия по улучшению условий обучения для школьников. Однако вопросы качества учебников, модернизации школьной инфраструктуры и цифровизации образования останутся вызовами для его преемника.

Министр, который не стремился к громким политическим высказываниям, оставил после себя противоречивое наследие: с одной стороны, социально значимые шаги, с другой – проблемы, требующие системного решения. Насколько успешным окажется новый этап в работе Минпросвещения, во многом будет зависеть от того, продолжит ли новое руководство его начинания или пойдет по совершенно иному пути.