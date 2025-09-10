Одной из ключевых тем обращения стали реформы парламентской культуры и планируемые изменения в Конституцию, передает BAQ.KZ. По мнению депутата Ирины Смирновой, эти инициативы будут серьёзными и ответственными, а путь их реализации через цифровизацию - позволит обеспечить прозрачность и эффективность.

"Самое интригующее произошло в конце послания, когда президент сказал о том, что будет реформироваться парламентская культура, будут вноситься изменения в Конституцию, это конституционные нормы, будут изменения производиться, это достаточно серьезно и ответственно. И вот это вот самое важное", — подчеркнула Ирина Смирнова.

Депутат отметила, что президент предложил достигать изменений в парламентской культуре и Конституции через цифровизацию, обеспечивая открытость и прозрачность всех процессов. По её словам, глава государства призвал использовать цифровой Казахстан, чтобы все было понятно и доступно для граждан.

Смирнова отметила, что успешная реализация реформ во многом будет зависеть от отсутствия противодействия и саботажа, и выразила уверенность, что при этом подходе инициативы президента будут выполнены жестко, твердо и эффективно.