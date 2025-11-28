Политическая система Казахстана продолжает обновляться, и один из её центральных векторов — усиление роли Парламента. Недавнее заявление Президента о необходимости формирования профессионального депутатского корпуса стало продолжением курса на укрепление институтов власти. Речь идёт не только о компетентности будущих депутатов, но и о повышении качества законодательных процедур, усилении работы комитетов и персональной ответственности народных избранников, передает BAQ.KZ.

По мнению старшего эксперта Института общественной политики Жансая Нуралиевой, акцент, сделанный главой государства, отражает запрос на более сильный и эффективный Парламент. Она отмечает, что Президент подчеркнул важность присутствия в парламенте людей с глубокой экспертизой и профессиональными знаниями в конкретных отраслях, и эти инициативы логично вписываются в политику по укреплению законодательного органа.

Эксперт подчёркивает, что профессиональный парламент — это не абстрактное понятие, а конкретные изменения в работе институтов.

"Профессиональный Парламент — это усиление работы комитетов и прохождение законопроектов через более качественную экспертизу. Это также повышение личной ответственности депутатов и их более активное участие в решении региональных проблем", — объяснила Нуралиева.

Она также добавила, что для избирателей в ближайшие годы важным станет рост конкуренции — прежде всего программной. По её словам, только так можно будет оценить реальный потенциал кандидатов и повысить требования к уровню их подготовки.

Отдельно Нуралиева остановилась на решении Президента отказаться от квоты. По её словам, этот шаг стал продолжением перехода к модели профессионального Парламента и подотчётного правительства.

"Отказ от президентской квоты — это логичное продолжение движения к профессиональному Парламенту и модели ответственного правительства", — подчеркнула она.

Как отмечает эксперт, отмена возможности назначения депутатов извне усиливает легитимность Мажилиса.

"Исключение механизма внешнего назначения повышает легитимность нижней палаты, поскольку её состав будет полностью формироваться на основе выбора граждан. Это уменьшает прямое влияние Президента на формирование палаты", — отметила она.

Жансая Нуралиева добавила, что решение о ликвидации квоты согласуется с реформами 2022–2023 годов, направленными на перераспределение полномочий и укрепление политического плюрализма. Эти изменения, по её словам, усиливают конкуренцию внутри политической системы и повышают прозрачность для общества.