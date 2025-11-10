  • 10 Ноября, 19:34

Реформы должны приводить к росту доходов людей — Ашимбаев

Спикер Сената напомнил, что главный показатель успешных реформ — рост благосостояния граждан.

Сегодня, 18:30
В новом выпуске подкаста Taldau Talks спикер Сената Маулен Ашимбаев напомнил, что ключевой приоритет всех экономических реформ в Казахстане — повышение уровня доходов граждан, сообщает BAQ.KZ.

По словам Ашимбаева, Президент страны четко обозначил задачу — реформы должны приносить конкретные результаты для людей.

"Вот это то, что требует от нас глава государства. Четкость в реализации тех или иных планов, разъяснение, учет мнения людей и в целом движение в рамках той парадигмы, которую мы формируем. Рыночная экономика с важными социальными функциями государства, с развитием разных институтов поддержки бизнеса", —  пояснил он.

Спикер отмечает, что эффективность реформ определяется не количеством программ, а тем, насколько они отражаются на благосостоянии населения.

"Благосостояние населения, уровень доходов — это наш главный приоритет, главная задача. Если это не обеспечивается, то зачем все остальное нужно тогда, по большому счету", — заявил Маулен Ашимбаев.

Он также подчеркнул важность диалога с различными социальными группами и активной работы по разъяснению сути экономических преобразований.

"Будем работать, артикулировать позицию, более активно взаимодействовать с теми или иными социальными группами. Надеюсь, наш подкаст тоже внесет свой вклад в развитие эффективных инструментов реализации экономических реформ в нашей стране", — сказал спикер Сената.

