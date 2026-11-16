Реформы под микроскопом: на «Хабаре» стартовало новое ток-шоу «Даму формуласы»

Что стоит за громкими инициативами, как они повлияют на жизнь казахстанцев и каких результатов от них ждать? Эти вопросы станут главными в новом общественно-политическом ток-шоу «Даму формуласы», которое стартовало на телеканале «Хабар».

Проект призван стать площадкой для открытого разговора о развитии страны, государственных реформах и приоритетах, обозначенных в Послании Президента. Здесь инициативы будут рассматривать не только с точки зрения заявленных целей, но и через механизмы их реализации, ожидаемые результаты и мнения представителей общества.

Первый выпуск посвятили вопросам, которые напрямую связаны с повседневной жизнью казахстанцев. В центре обсуждения оказались поддержка предпринимательства, развитие малого и среднего бизнеса, доступность социальной инфраструктуры, а также проект «Народная стройка» и перспективы его реализации.

Гостями студии стали депутаты Курултая Ерлан Саир и Айдос Сарым, а также общественный деятель Самат Нуртаза. Участники обсудили значение проводимых реформ, инициативы для экономического роста и то, как преобразования могут отразиться на качестве жизни населения.

Ведущей программы стала журналист Мейрамгуль Мадали.

Посмотреть «Даму формуласы» можно на телеканале «Хабар» по понедельникам в 23:00 и по средам в 14:00.

Первый выпуск программы доступен также на YouTube.