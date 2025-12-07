За последние два года Генеральная прокуратура Казахстана провела одну из самых заметных модернизаций в правоохранительной системе. Усиление надзорных функций, цифровизация процессов, защита бизнеса и граждан, борьба с коррупцией и возврат незаконно присвоенных активов — ключевые направления, которые уже дали первые результаты. На основе официальных данных и заявлений Генпрокуратуры и Президента можно говорить о системных переменах, влияющих на всю правовую архитектуру государства. Обо всём этом подробнее в материале BAQ.KZ.

Надзор как главный инструмент: фильтр решений, проверка госорганов и защита бизнеса

Одно из главных направлений реформ — усиление прокурорского надзора. В 2024 году Генпрокуратура заявила о масштабном применении механизма "прокурорского фильтра". Все решения государственных органов, способные затронуть права граждан и бизнеса, проходят предварительную проверку.

По данным официального отчёта ГП РК за первое полугодие 2024 года, через такой фильтр прошло около 3 тысяч решений. В результате прокуроры отменили свыше 276 необоснованных штрафов и предотвратили сотни незаконных проверок бизнеса.

Права более 53 тысяч предпринимателей были защищены.

Генеральный прокурор Берик Асылов отметил, что надзор становится профилактическим, а не только реактивным механизмом.

"Наша задача — исключить любые проявления административного давления на бизнес и обеспечить равные условия для всех участников экономики", - отметил он.

Одновременно прокуратура взяла под защиту инвестиционные проекты: по данным ведомства, сопровождению подверглись 350 инвесторов, реализующих проекты на десятки триллионов тенге.

Возврат активов и борьба с коррупцией: публичные результаты

В числе заметных результатов — возмещение ущерба государству. Согласно данным, представленным президенту Касым-Жомарту Токаеву, в 2024 году прокуратура обеспечила возврат 627 млрд тенге, включая незаконные сделки, земли и скрытые активы. Токаев, при принятии отчёта Генпрокуратуры, подчеркнул приоритетность этих направлений.

"Принципы справедливости и законности должны быть не лозунгом, а ежедневной практикой. Необходимо и дальше усиливать борьбу с коррупцией и незаконным присвоением ресурсов государства", - отметил президент.

Эти слова стали политическим ориентиром для работы надзорного ведомства в 2025 году.

Защита прав граждан: проверки уголовных дел, пресечение нарушений и борьба с пытками

Прокуратура усилила контроль над уголовным и гражданским судопроизводством. Только за первое полугодие 2024 года прокуроры проверили:

• 15 тыс. уголовных дел,

• 4,5 тыс. гражданских дел,

• рассмотрели тысячи жалоб граждан.

В ряде случаев прокуратура сама отказалась от обвинения по делам, где не нашла достаточных доказательств, что подчёркивает её роль не только как обвинителя, но и как защитника прав человека. Отдельным направлением становится борьба с пытками и нарушениями прав задержанных. По данным прокуратуры, количество уголовных дел по фактам пыток снизилось на 31,3 % (с 99 до 68).

Цифровые реформы: новые сервисы, технологии и борьба с киберпреступностью

В 2024–2025 годах прокуратура начала внедрять цифровые инструменты. Несмотря на то, что технологическая модернизация только формируется, есть конкретные результаты.

По данным Генпрокуратуры, в 2025 году применялись цифровые методы поиска разыскиваемых лиц. Использование систем видеонаблюдения позволило снизить число разыскиваемых на 9,4%.

После введения уголовной ответственности за передачу банковских счетов для мошенничества (дропперство), прокуратура в 2025 году начала массовое выявление таких преступлений.

Кроме того, проект "Народный юрист" в 2025 году охватил всю страну: более 120 тысяч граждан получили бесплатную консультацию прокуроров и юристов.

Цифровые инициативы пока не представляют собой полноценную комплексную платформу, но тенденция очевидна: прокуратура постепенно переходит от бумажного документооборота к риск-ориентированным и технологичным процессам.

Новые полномочия: влияние на кадровую политику правоохранительных органов. В 2025 году Генеральной прокуратуре были расширены полномочия.

Президент подписал указ, согласно которому прокуратура теперь:

- согласовывает квалификационные требования ко всем должностям правоохранительных органов,

- влияет на стандарты и требования к сотрудникам.

Это — системное изменение, которое формирует более единый и профессиональный подход ко всей правоохранительной вертикали.

Что изменилось системно: ключевые эффекты реформ

1. Превентивный надзор вместо “пожарного реагирования”

Прокуратура начала предотвращать нарушения до их совершения.

2. Защита бизнеса и инвесторов стала одним из приоритетов

Десятки тысяч предпринимателей получили защиту от незаконных проверок и штрафов.

3. Сильная ориентация на права человека

Таким образом, борьба с коррупцией получила институциональную поддержку, а возврат активов и раскрытие схем стали публичными и прозрачными. Влияние на кадровую политику делает прокуратуру одним из ключевых институтов правопорядка.

Период 2024–2025 годов стал для прокуратуры Казахстана этапом глубокой трансформации. Стратегические задачи — защита прав граждан, создание справедливых условий для бизнеса, борьба с коррупцией и внедрение цифровых сервисов — постепенно переходят из деклараций в практику.

Официальные отчёты и заявления демонстрируют, что прокуратура стала более прозрачной, ориентированной на общественный запрос и современные вызовы. Впереди — не менее сложный этап: доказать, что реформы способны приносить долгосрочный эффект, а не ситуативные успехи.

При этом высокая политическая поддержка, новые полномочия и запрос общества на законность делают вероятность успешного продолжения реформ достаточно высокой.