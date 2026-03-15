Проводимые реформы усилят роль Казахстана в тюркском мире — ОТГ
В Организации тюркских государств отметили высокую активность граждан на референдуме.
Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Омер Коджаман заявил, что республиканский референдум в Казахстане проходит при высокой активности граждан и широком участии общества. Об этом он сказал во время брифинга в Центре содействия международным наблюдателям, передает корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, международные наблюдатели стали свидетелями того, что процесс голосования проходит с большим интересом со стороны граждан.
«В ходе наблюдения мы увидели, что референдум проходит при участии всех слоев общества, с большим интересом и высокой активностью. Процесс голосования организован успешно», — сказал Омер Коджаман.
Он также выразил благодарность народу Казахстана и Центральной избирательной комиссии за организацию голосования.
«Мы выражаем благодарность народу Казахстана и Центральной избирательной комиссии за организацию этих выборов», — отметил он.
По словам представителя ОТГ, изменения, которые будут приняты по итогам референдума, окажут положительное влияние на дальнейшее развитие страны.
«Мы желаем, чтобы этот референдум принес благо казахскому народу, Казахстану и всему тюркскому миру. Казахстан является одним из самых сильных государств тюркского мира. Мы верим, что проводимые реформы и динамичное развитие страны еще больше усилят роль Казахстана в тюркском мире», — заявил Омер Коджаман.
