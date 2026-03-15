Заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Омер Коджаман заявил, что республиканский референдум в Казахстане проходит при высокой активности граждан и широком участии общества. Об этом он сказал во время брифинга в Центре содействия международным наблюдателям, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, международные наблюдатели стали свидетелями того, что процесс голосования проходит с большим интересом со стороны граждан.

«В ходе наблюдения мы увидели, что референдум проходит при участии всех слоев общества, с большим интересом и высокой активностью. Процесс голосования организован успешно», — сказал Омер Коджаман.

«Мы выражаем благодарность народу Казахстана и Центральной избирательной комиссии за организацию этих выборов», — отметил он.

По словам представителя ОТГ, изменения, которые будут приняты по итогам референдума, окажут положительное влияние на дальнейшее развитие страны.