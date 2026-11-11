Региональные вузы Казахстана стали чаще получать научные гранты – Саясат Нурбек

За последние три года участие региональных университетов Казахстана в программах научных грантов выросло на 237%. Об этом на заседании Курултая сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ.

В ходе заседания депутат Курултая Екатерина Смолякова поинтересовалась, как обеспечивается доступ региональных вузов и научных организаций к финансированию, лабораториям и современному оборудованию.

По словам министра, развитие региональной науки стало одним из приоритетов ведомства ещё при разработке концепции в 2022–2023 годах.

– За прошедшие три года на 237% выросло участие региональных университетов в наших грантовых программах. В 14 из 20 регионов региональные университеты впервые начали получать больше миллиарда тенге через механизм научных грантов, – сообщил Саясат Нурбек.

Новые лаборатории и научные центры

Министр рассказал, что в Казахстане реализуется программа центров академического превосходства, охватывающая 20 университетов. Из них 15 – региональные вузы, ещё пять – профильные педагогические университеты.

Кроме того, в семи региональных университетах созданы инженерно-технические парки. По словам Нурбека, они уже оснащены необходимым оборудованием и начинают работу.

Науку начнут финансировать из местных бюджетов

Саясат Нурбек также сообщил, что после принятия закона о науке и технологической политике появились новые механизмы поддержки научных исследований в регионах.

В частности, при областных акиматах созданы научно-технические советы. По итогам года акиматы должны будут отчитываться по трём показателям развития науки.

Кроме того, местные исполнительные органы получили возможность выделять научные гранты за счёт местных бюджетов.

– Научные гранты теперь могут давать и на местном уровне из местных бюджетов, – отметил министр.

Дополнительное финансирование для вузов

По словам главы ведомства, для привлечения частных инвестиций в научные разработки предусмотрены налоговые стимулы.

Компании, которые участвуют в научных и инновационных проектах в составе консорциумов, могут воспользоваться специальными налоговыми вычета