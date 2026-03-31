Саммит пройдёт в партнёрстве с Организация Объединённых Наций при участии ЮНИСЕФ, Международное агентство по возобновляемым источникам энергии и Международное энергетическое агентство. Мероприятие станет продолжением политики Казахстана по укреплению регионального сотрудничества и продвижению устойчивой экологической повестки.

Как сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев, саммит ориентирован на достижение конкретных результатов.

«По его итогам ожидается принятие совместной декларации глав государств Центральной Азии о региональном сотрудничестве в сфере экологии и устойчивого развития. Инструментом реализации принятых решений станет Региональная программа действий с агентствами ООН для устойчивого будущего Центральной Азии, которая включает региональные инициативы по тематическим направлениям саммита», – сказал вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, на сегодняшний день зарегистрированы более 2 800 участников, из которых свыше 1 тысячи — иностранные делегаты. Ожидается участие 93 высокопоставленных гостей, включая глав государств, руководителей международных организаций, министров и глав делегаций.

Особое внимание в рамках саммита будет уделено развитию партнёрств и запуску совместных проектов. В частности, планируется формирование Рамочной программы партнёрства по циркулярной экономике.

«Данная рамочная программа направленна на развитие устойчивых моделей производства и потребления. Речь идет о переходе к модели, где ресурсы используются более рационально, отходы перерабатываются и возвращаются в экономический оборот, а нагрузка на окружающую среду постепенно снижается. Это открывает дополнительные возможности для бизнеса, для привлечения инвестиций, стимулирует появление новых решений и, конечно же, укрепляет региональное взаимодействие», – отметил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев.

Кроме того, по итогам тематических сессий ожидается подписание более 30 совместных инициатив, меморандумов и соглашений, направленных на расширение практического сотрудничества.

В рамках саммита также запланировано проведение международной выставки зелёных технологий и устойчивых решений «RES 2026 EXPO». Она включит национальные павильоны стран Центральной Азии, отраслевые зоны и презентацию туристического потенциала Казахстана.