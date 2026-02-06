6 февраля 2026 года в Кызылорде прошёл расширенный политический совет регионального филиала партии "Ауыл", на котором участники обсудили проект новой Конституции Казахстана и выразили поддержку проводимой конституционной реформе, передает BAQ.KZ.

Заседание под председательством руководителя регионального филиала "Ауыл" по Кызылординской области, депутата областного маслихата Садыка Мустафы, стало площадкой для обсуждения проекта Новой Конституции и разъяснения идеологических инициатив партии на региональном уровне.

"Народ — единственный источник власти. Конституционная модернизация — важный шаг, открывающий новый этап развития страны", — подчеркнул Садык Мустафа в своём вступительном слове.

Заместитель председателя партии Куаныш Сейтжанов остановился на ключевых направлениях проекта Конституции и отметил значимость разъяснительной работы среди населения. Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Айгерим Сарсенбаева рассказала о влиянии конституционных изменений на социальную политику и институт семьи.

Председатель Сырдарьинского районного филиала Жанарбек Нурымбетов осветил региональную работу в рамках экологической акции "Таза Қазақстан", а председатель Шиелийского районного филиала Канат Жусипов подчеркнул роль идеологии "Закон и порядок" в обеспечении общественной стабильности.

Участники заседания обменялись мнениями, внесли предложения и обсудили эффективные механизмы разъяснения конституционных реформ населению.

По итогам заседания региональный филиал партии "Ауыл" выразил поддержку проекту новой Конституции и подчеркнул необходимость активизации разъяснительной работы на местах.