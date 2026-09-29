Региональный инженерный центр Wilo планируют открыть в Алатау
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Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках официального визита в Германию встретился с председателем правления международной технологической группы Wilo Group Оливером Гермесом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Wilo Group производит насосное оборудование и разрабатывает энергосберегающие решения для жилых, общественных и промышленных зданий.
Глава государства назвал Wilo одним из примеров промышленной локализации немецкого бизнеса в Казахстане. Он отметил инвестиции компании в производственный комплекс в Алматинской области и решение использовать Казахстан как площадку для выхода на рынки Центральной Азии.
По словам Президента, следующим этапом сотрудничества должно стать дальнейшее углубление локализации. Речь идет об увеличении доли компонентов, производимых в Казахстане, развитии инженерных и сервисных компетенций, а также более активном привлечении отечественных поставщиков.
Касым-Жомарт Токаев также положительно оценил планы компании открыть в городе Алатау региональный сервисный и инженерный центр по насосному оборудованию.
Отдельно обсуждалось сотрудничество Wilo с казахстанскими инжиниринговыми компаниями, университетами и техническими специалистами. Среди перспективных направлений – подготовка кадров, локализация сервисного обслуживания и внедрение современных технологий цифрового производства.
Оливер Гермес поблагодарил Президента за поддержку проектов компании и рассказал о планах по дальнейшему расширению деятельности в Казахстане.
По его словам, Казахстан уже стал для Wilo Group региональным хабом в Центральной Азии.
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