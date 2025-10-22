Несмотря на рост доходов местных бюджетов и перевыполнение планов по налоговым поступлениям, финансовая самостоятельность регионов в Казахстане остаётся на прежнем уровне, передаёт BAQ.KZ.

Как отметил депутат Мажилиса Сергей Пономарёв, даже при устойчивом росте доходов число донорских регионов практически не увеличивается. По его словам, системные проблемы не позволяют регионам развиваться в равных условиях и снижать зависимость от центра.

"По итогам текущего года в большинстве регионов ожидается перевыполнение доходной части бюджета более чем на 2 триллиона тенге. Это позитивный сигнал, это очень хорошо. Однако, согласно прогнозам на 2028 год, число регионов-доноров практически не меняется. К трём существующим - Атырауской области, Алматы и Астане - добавляется лишь Мангистауская. Даже Павлодарская область станет лишь самодостаточной, без перехода в разряд доноров. Почему при таком масштабном росте доходов не увеличивается число доноров? С чем связано, что финансовая самостоятельность регионов растёт так медленно?" — обратился депутат к заместителю премьер-министра, министру национальной экономики Серику Жумангарину.

Отвечая на вопрос, Жумангарин пояснил, что развитие регионов идёт неравномерно, а рост расходов нивелирует рост доходов.

"У нас одновременно с увеличением доходов растут и расходы. Страна большая, регионы исторически развивались по-разному. Чтобы регион стал донором - это долгий процесс, и мы не стремимся форсировать этот переход", — отметил он.

По словам зампремьера, ключевую роль играет работа местных исполнительных органов.

"Мы передали все стабильные налоги на местный уровень, в этом году увеличили акцизы и также передали их регионам. Развитие зависит от того, как эффективно на местах расширяют налоговую базу. Субвенции - это лишь покрытие разницы между потребностями региона и его доходами", — рассказал Серик Жумангарин

Финансовое усиление регионов, по его словам, во многом будет зависеть от реализации крупных инвестиционных проектов.