В преддверии паводкоопасного периода 2026 года в регионах Казахстана ведется активная работа по реализации инженерных мероприятий, направленных на защиту населённых пунктов, инфраструктуры и снижение рисков подтоплений, передает BAQ.KZ.

Карагандинская область. Здесь проведены объезды паводкоопасных территорий. Из 138 мероприятий Плана выполнено 53, остальные находятся в работе. Возведено и укреплено 12 км защитных дамб и валов, очищено свыше 2 км ливневой канализации, увеличена водопропускная способность на 17 участках автодорог, проведена санация 17,5 км русел рек и отремонтированы два гидротехнических сооружения.

Павлодарская область. В регионе активно укрепляют защитные сооружения. В Аксу построена арычная система протяжённостью 1,1 км, установлены новые водопропускные трубы. В селах Жамбыл, Жанажол, Караащи и Маргулана реконструированы защитные и гидромелиоративные объекты, а в Басколе смонтированы четыре трубы для отвода талых и дождевых вод. На дорогах областного и республиканского значения проведен ремонт и установлено свыше 20 водопропускных труб.

Северо-Казахстанская область. Реализуются работы по защите дорог, жилых домов и социальной инфраструктуры. Устанавливаются трубы для отвода талых вод, возводятся земляные обвалования вокруг населённых пунктов, снижается уровень воды в озере Глубокое и прилегающих низинах у Мамлютки. Из 37 мероприятий завершено 12, остальные находятся на стадии подготовки.

Местные исполнительные органы и дорожные службы отмечают, что все работы идут в плановом порядке и должны обеспечить максимально безопасное прохождение паводкового сезона весной 2026 года.