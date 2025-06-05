С июня к пилотному проекту по мониторингу качества и объемов медицинской помощи в рамках Единой системы оплаты медицинской помощи присоединились все 20 регионов Казахстана, включая города республиканского значения, передает BAQ.KZ.

Теперь мониторинг будет вестись через централизованную цифровую платформу Saqtandyrý, которая объединяет все процессы оценки в единую систему. Это повысит прозрачность, объективность и оперативность контроля, подчеркнули в Фонде.

"Переход от разрозненных платформ к единой системе — важный шаг на пути цифровизации здравоохранения. Новый формат позволяет автоматически выявлять отклонения и оперативно реагировать на них", — отметил председатель правления ФСМС Айдын Кульсеитов.

Одним из ключевых элементов реформы стало внедрение принципа экстерриториальности: проверку поставщика в одном регионе теперь проводят специалисты ФСМС из других регионов. Это исключает возможный конфликт интересов и повышает доверие к результатам мониторинга.

Кроме того, введена трехэтапная система апелляции. Медицинские организации могут подавать возражения на заключения Фонда напрямую через информационную систему. В ходе пилота в Акмолинской области более 30% таких возражений были признаны обоснованными.

Новая система также предусматривает сокращение видов мониторинга, снижение количества повторяющихся дефектов за счет улучшения первичного контроля и внедрения единых стандартов оценки.

ФСМС рассчитывает, что внедрение цифрового и объективного контроля позволит повысить качество оказания медицинских услуг, усилит ответственность поставщиков и обеспечит более справедливое распределение средств в системе ОСМС.