Сегодня на очередном заседании Центральной комиссии референдума все области страны отчитались о ходе подготовки к голосованию, передает BAQ.KZ.

В Алматы в список участников референдума включены 1 341 842 человека. В городе работают 9 территориальных комиссий и 600 участков. Выявлены 9 452 человека с инвалидностью, для них на всех участках будут созданы необходимые условия, сообщил руководитель аппарата акима Алматы.

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров поинтересовался вопросом включения в списки граждан, которые часто приезжают и уезжают из Алматы.

В настоящее время в городе действуют 35 вузов, где обучаются 307 774 студента. Из них 232 801 - совершеннолетние, 147 563 прибыли из других областей. Со всеми ними проведена соответствующая работа, отметил Ерлан Шойынулы.

– В Шымкенте, по словам Берика Аширбекова, уточнены данные по 695 145 гражданам. Из них 560 - студенты из других регионов, 1 115 - военнослужащие.

– В области Абай к голосованию определены 400 150 человек, все участки находятся в полной готовности.

Нурлан Абдиров подчеркнул, что даже если на участке есть хотя бы один человек с инвалидностью, для него должны быть обеспечены условия.

– В Акмолинской области в список включены 511 183 гражданина. На сайте области работает бот «Проверь себя». Для обеспечения доступности 732 участка размещены на первых этажах, на 5 установлены пандусы, на 85 участках задействованы 16 сурдопереводчиков. Также особое внимание уделяется селам в районе Астаны - зарегистрированы 42 906 человек, определены 24 участка.

– В Актюбинской области на 528 участках зарегистрированы 577 053 избирателя. Организованы 10 специальных сервисов по регистрации. Участки полностью оснащены техникой.

– В Атырауской области право голоса имеют 416 619 человек, планируется работа 95 инфотакси.

– В Западно-Казахстанской области уточнены списки по 346 391 человеку, подготовка ведется на 489 участках.

– В Жамбылской области в списки внесены 721 993 гражданина, в области Жетысу - 437 729 человек.

– В Карагандинской области зарегистрированы 757 671 человек. Во всех 13 районах работают 140 консультационных служб. Участки обеспечены техникой, особое внимание уделено безопасности. Для удобства голосования будет организован бесплатный проезд на автобусах, задействованы 140 инвотакси и 17 онлайн-сурдопереводчиков.

– В Костанайской области подготовка также ведется в плановом режиме.

– В Кызылординской области зарегистрированы 492 724 избирателя, из них 21 490 - люди с инвалидностью. Для них предусмотрены 64 инфотакси.

– В Мангистауской области право голоса имеют 444 498 человек, работают 261 участок. Зарегистрированы 3 646 человек с инвалидностью. Шесть участков открыты на производственных предприятиях для вахтовых работников.

– В Павлодарской области работают 521 участок, зарегистрированы 498 730 человек. В Северо-Казахстанской области - 164 767 человек.

– В Туркестанской области в списки включены 1 187 257 граждан, из них 16 601 - люди с инвалидностью.

– В Восточно-Казахстанской области зарегистрированы 485 109 человек, из них 3 408 - граждане с особыми потребностями. Задействованы 18 автомобилей по области и 36 - в районах.

– В области Улытау право участия имеют 136 447 человек. Открыты call-центры при акиматах, выявлены 421 человек с инвалидностью, участки проверены на готовность.