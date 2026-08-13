Регионы, предприятия, теледебаты: предвыборная борьба идет сразу на нескольких площадках

До выборов в Курултай остается меньше двух недель, а предвыборная кампания сохраняет активность. 12 августа партии работали с жителями и трудовыми коллективами в регионах, обсуждая вопросы инфраструктуры, занятости, производства и социальной сферы, а вечером на телеканале Jibek Joly прошли командные теледебаты на тему «Закон и порядок - основа справедливого Казахстана». В отдельных регионах к работе партий подключались молодежь, аграрии, спортсмены и международные наблюдатели.

Республиканский предвыборный штаб партии «Әділет» во главе с председателем Айбеком Дадебаем прибыл в область Жетысу - регион стал 14-м по счету в рамках поездок штаба по стране. В течение дня кандидаты встретились со спортсменами волейбольного клуба «Жетісу», представителями общественности, аграриями и трудовыми коллективами. На встрече с жителями области обсуждались вопросы модернизации оросительных каналов, развития сельской инфраструктуры и поддержки отечественных производств. Отдельная встреча состоялась с молодежью в Международный день молодежи – участники говорили об экологической повестке и общенациональной акции «Таза Қазақстан».

Общенациональная социал-демократическая партия в области Абай провела в Семее встречу с жителями в формате «Интерактивной карты района» - участники обозначили проблемы благоустройства, водоотведения, освещения и работы транспорта в нескольких микрорайонах города. Все обращения внесены в реестр наказов избирателей предвыборного штаба. В Актобе областной филиал ОСДП совместно с молодежным крылом партии провел мероприятие с танцевальным флешмобом и распространением информационных материалов о предвыборной программе.

Партия «Байтақ» продолжила агитационную работу в Темиртау, где на специально отведенных местах разместили информационные материалы о предвыборной программе. В Восточно-Казахстанской области кандидат Алмаз Джакишев провел серию встреч с жителями, где обсуждались вопросы качества питьевой воды, благоустройства и экологии. В Западно-Казахстанской области партия встретилась с международными наблюдателями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, которые ознакомились с ходом кампании в регионе.

В течение дня представители Народной партии Казахстана встретились с сотрудниками автобазового центра в Атырау, где обсуждались вопросы трудовых прав и благоустройства города, а также с коллективом локомотивного депо в Туркестане, где речь шла о занятости, развитии производства и социальных условиях.

Кандидаты от партии «Ауыл» провели встречи с трудовыми коллективами в нескольких регионах. В Мангистауской области обсуждались вопросы производственного потенциала и защиты прав работников с коллективом ТОО «КазНИПИМунайГаз», в области Жетысу – с коллективом индивидуального предприятия «Дәмді», где затрагивались темы поддержки предпринимательства и условий труда. В Алматы представители штаба встретились с учеными аграрной отрасли и трудовым коллективом производственного предприятия.

Председатель Демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева встретилась с трудовым коллективом ТОО «Рубиком» в Павлодарской области - на предприятии работают около 600 человек. В ходе визита в регион представители штаба также посетили предприятие «Жана Роса». Партия сообщила о продолжении встреч в Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Актюбинской областях и в Шымкенте, а также об информационно-агитационной работе в Мангистауской области - в Мунайлинском и Бейнеуском районах.

Партия «Respublica» провела в Атырау серию встреч с трудовыми коллективами предприятий - ТОО «Дәулет Нан», ТОО «ArtEco», ТОО «Newtech Systems Group», ТОО «Eurasia Support Services» и Атырауского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». В ходе встреч поднимались вопросы образования, стоимости аренды жилья, доступа к образовательным грантам, работы системы обязательного социального медицинского страхования, состояния дороги Атырау - Уральск, электроснабжения и пенсионного возраста. Представители партии также рассказали о результатах работы фракции в Парламенте за три года. Отдельно штаб посетил хозяйство «Айдана Агро» площадью 5,6 гектара, которое в этом году получило первый урожай овощей и обеспечивает работой 80 человек.

Теледебаты: «Закон и порядок»

Вечером на телеканале Jibek Joly прошли командные теледебаты с участием 14 спикеров от семи партий - по два представителя от каждой. Формат включал четыре раунда: в первом партии обозначили собственные позиции и оценили программы конкурентов, во втором отвечали на вопросы журналистов Jibek Joly, Silk Way и Kazinform, а также зрителей, присылавших вопросы через WhatsApp, в третьем прошла прямая дискуссия между оппонентами, а заключительный раунд «Уәде» («Обещание») был посвящен обязательствам партий перед избирателями. Партии представили: «Ак жол» - Бек-Мухамед Жаукебаев и Ермек Абильдин, ОСДП - Лариса Ли и Нурайнаш Камалова, «Әділет» - Айжан Аймаганова и Мади Мырзагараев, Народная партия Казахстана - Жандос Бидайбеков и Ирина Смирнова, «Ауыл» - Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков, «Байтак» - Амалбек Омиртай и Алмат Туртаев, Respublica - Олжас Куспеков и Динара Шукижанова.

Отдельная дискуссия развернулась между представителями партий «Ак жол» и Respublica: Олжас Куспеков подверг критике обсуждаемые меры, заявив, что они могут усилить нагрузку на малый бизнес. Динара Шукижанова, отвечая на вопрос ОСДП о крупных землевладельцах, высказалась по вопросу защиты частной собственности и рейдерства. По ее словам, этот принцип должен распространятся как на крупные агропредприятия, так и на граждан. Куспеков также напомнил об инициированном фракцией партии в Мажилисе ограничении рекламы букмекерских контор.

Представители «Әділет» сосредоточились на теме верховенства закона: Мади Мырзагараев в первом раунде изложил позицию партии по независимости суда и правоохранительной системы, прозрачности госорганов и безопасности граждан. Отвечая на вопрос представителя Народной партии Казахстана Ирины Смирновой о соотношении ответственности и защиты конституционных прав, Айжан Аймаганова высказалась за независимость суда, защиту прав человека и общественный контроль за правоохранительными органами. Вопрос дорожных камер она связала с формированием правовой культуры и подходами к ответственности.

От партии «Ауыл» в дебатах участвовали Жазира Султанкулова и Ерболат Саурыков, представившие позицию партии по обсуждаемым темам.

Кандидат от «Байтақ» Амалбек Өмiртай, выступая шестым по очередности, заявил, что принцип «Закон и порядок» должен в равной степени распространяться и на крупный бизнес - по его словам, чем масштабнее производство, тем выше должна быть его ответственность. Отдельно он поднял тему качества дорог, сославшись на официальную статистику около 2,5 тысячи погибших в год в результате ДТП, большая часть которых происходит именно на некачественных участках дорог. Он также высказался за распределение ответственности между местными исполнительными органами, полицией и компаниями, обслуживающими дороги.

Ирина Смирнова от Народной партии Казахстана в ответе на вопрос представителя партии «Байтақ» затронула тему единства граждан Казахстана независимо от взглядов и убеждений. Второй представитель НПК Жандос Бидайбеков связал вопросы обеспечения порядка с условиями работы участковых полицейских.

Кандидаты от ОСДП Нурайнаш Камалова и Лариса Ли в ходе дискуссии ответили на вопрос одного из оппонентов и изложили позицию партии по теме дебатов, а в заключительном слове подвели итоги своего выступления.

По итогам зрительского онлайн-голосования, которое проводил Казахстанский институт общественного развития по заказу телеканала Jibek Joly, больше всего голосов получила партия «Әділет» - 60,6%. На втором месте оказалась «Ауыл» с 15,1%, на третьем - Respublica с 10,2%. Далее расположились ОСДП (3,9%), «Ак жол» (3,5%), Народная партия Казахстана (3,3%) и «Байтак» (2,7%); еще 0,7% участников выбрали вариант «Никто не понравился». Организаторы отдельно подчеркнули, что результаты онлайн-опроса отражают не уровень электоральной поддержки партий, а оценку зрителями конкретных выступлений в ходе дебатов.

Таким образом, предвыборный день объединил несколько разных форматов - от адресного сбора обращений жителей и встреч на предприятиях до телевизионных дебатов и контактов с международными наблюдателями. При этом региональная повестка оставалась достаточно конкретной: партии обсуждали инфраструктуру, условия труда, производство, образование, экологию и социальные вопросы, а вечерние дебаты добавили к этому прямую полемику по темам права и предпринимательства.