Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что соглашение вводит новые сроки обязательной регистрации для приезжих, передает BAQ.KZ.

Теперь граждане обеих стран должны будут встать на учет в органах внутренних дел по истечении 30 дней пребывания, тогда как ранее этот срок составлял 90 суток. По словам министра, эта норма позволит усилить миграционный контроль.

Еще одно изменение касается возможности продления пребывания свыше 90 дней.

"Достаточно получения разрешения на временное проживание. Тем самым фактически отменяется взаимный визовый режим. Это снизит расходы граждан при взаимном посещении стран", - отметил Саденов.

Упрощается и порядок пересечения границы. Казахстанцы смогут въезжать в Армению по удостоверению личности, а армяне - по идентификационной карте. Такая практика уже действует в поездках в Россию и Кыргызстан.

Соглашение также закрепляет право отказа во въезде или возврата нежелательных лиц. Армения ратифицировала документ еще в ноябре прошлого года.