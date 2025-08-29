В Казахстане оцифруют услуги по регистрации транспорта и недвижимости, выдаче разрешений трудовым иммигрантам и кадастровых паспортов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Дмитрий Мун, передает BAQ.KZ.

"В процессе реализации еще три услуги, которые планируется запустить в ближайшее время. Это такие услуги как: регистрация транспорта (первичная регистрация авто из автосалонов), регистрация по месту жительства и изготовление идентификационного документа на земельный участок", - сказал вице-министр.

По его словам, остальные четыре услуги – регистрация недвижимости, формирование ИИН иностранцам, выдача разрешений трудовым иммигрантам и выдача кадастровых паспортов будет запущены до коцна года.

В ведомстве ожидают, что после запуска всех 10 услуг и исключения их бумажного оказания нагрузка на ЦОН снизится в 2 раза.