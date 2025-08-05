В Алматы экологи и санитарные службы начали проверку после того, как в реке Каргалы заметили изменение цвета воды. Инцидент произошёл на участке между улицей Жандосова и проспектом Абая - очевидцы сообщили о появлении зелёного оттенка в русле, предположительно из-за сброса химического вещества с моста, передает BAQ.KZ.

Специалисты Управления экологии и окружающей среды города оперативно обследовали участок. Совместно с Департаментом экологии и Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля были отобраны пробы воды для лабораторных исследований.

На 5 августа запланированы совместные мероприятия по установлению источника загрязнения и поиску виновных. В расследовании участвуют представители акимата Наурызбайского района, экологи, санитарные врачи и Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция.

По информации городского управления экологии, на данный момент вода в реке вернулась к естественному цвету, явных признаков загрязнения не зафиксировано. Однако выводы о возможной опасности можно будет сделать только после завершения лабораторных анализов.

Жители района обеспокоены возможным экологическим нарушением и требуют установить, кто допустил загрязнение городской реки.