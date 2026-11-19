Реке Каратал в Жетысу самовольно поменяли русло: чем это грозит
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На реке Каратал в области Жетысу без разрешения провели работы, после которых изменилось ее естественное русло. Нарушение выявили Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция и природоохранная прокуратура области.
Согласия уполномоченного госоргана на такие работы никто не давал. Кто именно и зачем менял русло, в ведомстве не уточнили.
Нарушителей привлекли к административной ответственности.
Чем опасно вмешательство в реку, объяснил исполняющий обязанности председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Темирлан Абдыкулов.
«Незаконное изменение русла реки может привести к нарушению природного гидрологического режима водного объекта, размыву берегов и угрозе затопления прилегающих территорий. Такие работы должны проводиться в строгом соответствии с требованиями водного законодательства Республики Казахстан», – сообщил он.
Бассейновые водные инспекции регулярно проверяют водоохранные зоны, чтобы выявлять незаконные карьеры и добычу полезных ископаемых у рек.
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