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Рекомендации родителям: на что обратить внимание при отправке ребенка в лагерь

Как подготовить ребёнка к лагерю летом?

Сегодня, 10:04
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 10:04
Сегодня, 10:04
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Фото: Pixabay

С наступлением летнего сезона многие родители задумываются о том, где и как их ребенок сможет не только отдохнуть, но и укрепить здоровье. В этой связи санитарные службы напоминают: детские оздоровительные организации обязаны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, а сами родители — тщательно проверять лагерь перед отправкой ребенка, передаёт BAQ.KZ. 

На что обратить внимание при выборе лагеря:

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения. Перечень разрешенных организаций можно найти на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.

Расположение лагеря, программа, специализация, а также отзывы других родителей.

Учет индивидуальных особенностей ребенка — например, склонность к аллергии, хронические заболевания, противопоказания к физическим нагрузкам и водным процедурам.

Перед отправкой ребенка:

Уведомите медработника лагеря о состоянии здоровья ребенка и любых ограничениях.

Проведите с ребенком инструктаж по правилам личной гигиены и безопасности.

Соберите сухой паек и бутилированную воду на дорогу.

Не допускается передача скоропортящихся продуктов — молока, колбасы, рыбы, тортов, сладкой газировки и т.п.

Убедитесь, что в багаже есть одежда и обувь по сезону, а также средства личной гигиены.

Подготовьте медицинскую справку, без которой ребенок не будет принят в лагерь.

В день отправки важно провести внешний осмотр ребенка — замер температуры, проверка состояния кожи и общего самочувствия.

Специалисты подчёркивают: ответственный подход к выбору лагеря и подготовке ребёнка поможет избежать неприятностей и сделать летний отдых действительно полезным.

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