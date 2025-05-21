С наступлением летнего сезона многие родители задумываются о том, где и как их ребенок сможет не только отдохнуть, но и укрепить здоровье. В этой связи санитарные службы напоминают: детские оздоровительные организации обязаны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, а сами родители — тщательно проверять лагерь перед отправкой ребенка, передаёт BAQ.KZ.



На что обратить внимание при выборе лагеря:



Наличие санитарно-эпидемиологического заключения. Перечень разрешенных организаций можно найти на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.



Расположение лагеря, программа, специализация, а также отзывы других родителей.



Учет индивидуальных особенностей ребенка — например, склонность к аллергии, хронические заболевания, противопоказания к физическим нагрузкам и водным процедурам.



Перед отправкой ребенка:



Уведомите медработника лагеря о состоянии здоровья ребенка и любых ограничениях.



Проведите с ребенком инструктаж по правилам личной гигиены и безопасности.



Соберите сухой паек и бутилированную воду на дорогу.



Не допускается передача скоропортящихся продуктов — молока, колбасы, рыбы, тортов, сладкой газировки и т.п.



Убедитесь, что в багаже есть одежда и обувь по сезону, а также средства личной гигиены.



Подготовьте медицинскую справку, без которой ребенок не будет принят в лагерь.



В день отправки важно провести внешний осмотр ребенка — замер температуры, проверка состояния кожи и общего самочувствия.



Специалисты подчёркивают: ответственный подход к выбору лагеря и подготовке ребёнка поможет избежать неприятностей и сделать летний отдых действительно полезным.