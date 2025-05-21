Рекомендации родителям: на что обратить внимание при отправке ребенка в лагерь
Как подготовить ребёнка к лагерю летом?
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С наступлением летнего сезона многие родители задумываются о том, где и как их ребенок сможет не только отдохнуть, но и укрепить здоровье. В этой связи санитарные службы напоминают: детские оздоровительные организации обязаны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, а сами родители — тщательно проверять лагерь перед отправкой ребенка, передаёт BAQ.KZ.
На что обратить внимание при выборе лагеря:
Наличие санитарно-эпидемиологического заключения. Перечень разрешенных организаций можно найти на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
Расположение лагеря, программа, специализация, а также отзывы других родителей.
Учет индивидуальных особенностей ребенка — например, склонность к аллергии, хронические заболевания, противопоказания к физическим нагрузкам и водным процедурам.
Перед отправкой ребенка:
Уведомите медработника лагеря о состоянии здоровья ребенка и любых ограничениях.
Проведите с ребенком инструктаж по правилам личной гигиены и безопасности.
Соберите сухой паек и бутилированную воду на дорогу.
Не допускается передача скоропортящихся продуктов — молока, колбасы, рыбы, тортов, сладкой газировки и т.п.
Убедитесь, что в багаже есть одежда и обувь по сезону, а также средства личной гигиены.
Подготовьте медицинскую справку, без которой ребенок не будет принят в лагерь.
В день отправки важно провести внешний осмотр ребенка — замер температуры, проверка состояния кожи и общего самочувствия.
Специалисты подчёркивают: ответственный подход к выбору лагеря и подготовке ребёнка поможет избежать неприятностей и сделать летний отдых действительно полезным.
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