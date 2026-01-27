Транспортная инфраструктура является одним из ключевых факторов развития туризма и обеспечивает связанность туристических дестинаций с регионами страны, передает BAQ.KZ.

Об этом заявил министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев на заседании Правительства.

"В целях повышения транспортной доступности к ключевым туристическим зонам ведётся реконструкция республиканских автомобильных дорог по направлениям Рахмановские ключи, Бейнеу - Саксаульский, обход города Сарыагаш, Центр - Запад и Кызылорда - Караганда", – сообщил министр.

Он уточнил, что в рамках ремонта пяти тысяч километров автодорог будут обновлены участки Жанаозен - Кендерли, Усть-Каменогорск - Катон-Карагай, Кокшетау - Зеренда, Кеген - граница с Кыргызстаном и Калкаман - Баянаул. Параллельно местными исполнительными органами реализуются 24 региональных проекта по развитию подъездных путей к туристическим зонам.