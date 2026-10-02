Большой Алматинский канал ждёт масштабная реконструкция: что изменится

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе рабочей поездки в Енбекшиказахский район Алматинской области ознакомился с результатами реконструкции отдельных участков Большого Алматинского канала имени Д. Конаева.

В текущем году на объекте завершена реконструкция аварийных участков общей протяженностью 1,53 км. В рамках работ русло канала облицевали монолитным железобетоном. Это позволит сократить потери воды и обеспечить более качественное орошение 33,3 тыс. га сельскохозяйственных земель.

По итогам осмотра объекта министр поручил Комитету водного хозяйства МВРИ РК провести тщательную проверку выполненных работ перед окончательным приемом канала в эксплуатацию.

Необходимо обеспечить полную готовность Канала к вегетационному периоду следующего года. Проблем с подачей воды сельхозтоваропроизводителям быть не должно. Также нужно своевременно завершить подготовку документации на реконструкцию других участков Большого Алматинского канала, – отметил глава водохозяйственного ведомства.

Реконструкцию Большого Алматинского канала Министерство водных ресурсов и ирригации планирует провести в три этапа. В настоящее время уже разработан проект по бетонированию участка протяженностью 15,6 км.

Кроме того, ведется разработка проектной документации для реконструкции участков общей протяженностью 110 км. В рамках третьего этапа предусмотрен ремонт головного сооружения Большого Алматинского канала.

После завершения реконструкции пропускная способность канала будет доведена до проектных значений, что позволит повысить эффективность подачи воды на орошаемые земли Алматинской области.