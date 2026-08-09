Реконструкция двух каналов позволит улучшить орошение 4,6 тыс. гектаров в Жамбылской области

В Жамбылском районе Жамбылской области продолжается реализация проекта по реконструкции каналов «Айтақ» и «Төменгі Айтақ». Общая стоимость работ составляет 2,053 млрд тенге, сообщает акимат региона.

Ход реализации проекта в ходе рабочей поездки проверил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

Работы по реконструкции начались в феврале 2026 года и должны завершиться в июле 2028 года. Финансирование осуществляется за счет Европейского банка реконструкции и развития.

В рамках проекта предусмотрено бетонирование отдельных участков магистральных и внутрихозяйственных каналов. Это позволит увеличить их пропускную способность и сократить потери воды при транспортировке. После завершения работ водообеспечение улучшится на более чем 4 630 гектарах орошаемых земель.

Ербол Карашукеев поручил ответственным лицам соблюдать установленные сроки строительства, усилить контроль за качеством работ и активнее внедрять современные водосберегающие технологии.

Кроме того, в ходе рабочей поездки глава региона посетил ряд социальных и инфраструктурных объектов Жамбылского района.

В селе Тогызтарау он ознакомился со строительством пристройки к средней школе имени Т. Токтарова. Аким области поручил обеспечить качество работ и завершить объект в установленные сроки.

Также в селе Тогызтарау Карашукеев посетил территорию «Зеленого пояса», где весной были высажены деревья. Площадь зеленой зоны составляет 1,2 гектара. По итогам осмотра районному акимату поручено усилить уход за насаждениями и контролировать их приживаемость.

Рабочая поездка началась с посещения нового избирательного участка №531, расположенного в районной центральной библиотеке. На участке зарегистрированы 1 229 избирателей. Глава региона ознакомился с его материально-техническим оснащением и поручил обеспечить необходимые условия для голосования.