Реконструкция двух каналов позволит улучшить орошение 4,6 тыс. гектаров в Жамбылской области
В Жамбылском районе реконструируют каналы «Айтақ» и «Төменгі Айтақ» за 2 млрд тенге.
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В Жамбылском районе Жамбылской области продолжается реализация проекта по реконструкции каналов «Айтақ» и «Төменгі Айтақ». Общая стоимость работ составляет 2,053 млрд тенге, сообщает акимат региона.
Ход реализации проекта в ходе рабочей поездки проверил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.
Работы по реконструкции начались в феврале 2026 года и должны завершиться в июле 2028 года. Финансирование осуществляется за счет Европейского банка реконструкции и развития.
В рамках проекта предусмотрено бетонирование отдельных участков магистральных и внутрихозяйственных каналов. Это позволит увеличить их пропускную способность и сократить потери воды при транспортировке. После завершения работ водообеспечение улучшится на более чем 4 630 гектарах орошаемых земель.
Ербол Карашукеев поручил ответственным лицам соблюдать установленные сроки строительства, усилить контроль за качеством работ и активнее внедрять современные водосберегающие технологии.
Кроме того, в ходе рабочей поездки глава региона посетил ряд социальных и инфраструктурных объектов Жамбылского района.
В селе Тогызтарау он ознакомился со строительством пристройки к средней школе имени Т. Токтарова. Аким области поручил обеспечить качество работ и завершить объект в установленные сроки.
Также в селе Тогызтарау Карашукеев посетил территорию «Зеленого пояса», где весной были высажены деревья. Площадь зеленой зоны составляет 1,2 гектара. По итогам осмотра районному акимату поручено усилить уход за насаждениями и контролировать их приживаемость.
Рабочая поездка началась с посещения нового избирательного участка №531, расположенного в районной центральной библиотеке. На участке зарегистрированы 1 229 избирателей. Глава региона ознакомился с его материально-техническим оснащением и поручил обеспечить необходимые условия для голосования.
«Важно рационально использовать водные ресурсы, минимизировать потери воды и активно внедрять водосберегающие технологии. Реализуемые проекты должны прежде всего способствовать стабильному водообеспечению сельхозтоваропроизводителей», — подчеркнул Ербол Карашукеев.
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