Реконструкция или нарушение закона? В Семее разгорелся скандал вокруг центральной площади

Из центра притяжения в центр скандала! Вокруг главной городской площади Семея снова разгорелись споры. Локацию, расположенную под окнами акимата, решили концептуально изменить по поручению главы области Абай. При этом не провели общественные слушания, как того требует закон. Вопрос вызывает и тот факт, что проект детальной планировки ещё не прошёл государственную экспертизу, а на площади уже демонтировали все конструкции, в том числе два фонтана, построенные прежними акимами. Корреспондент BAQ.KZ узнал, спросит ли власть мнение семейчан?

История повторяется

В этом году в Семее активно проходит трансформация городских общественных пространств. На острове Бейбитшилик обновили площадь перед монументом «Сильнее смерти», посвящённого жертвам ядерных испытаний. Рядом строят площадь государственных символов в рамках акции «Абайға құрмет». На западной и южной окраинах Семея активно озеленяют гектары территорий около городских ворот.

Очередь дошла и до центральной площади. Она является одной из самых больших в Казахстане. Её площадь - 4,2 гектара, размеры - 400 на 100 метров. Она спроектирована в лучших традициях советского архитектурного планирования, а сегодня соответствует современным урбанистическим стандартам.

Фото Альбины Халел

Весной аким области Абай Берик Уали объявил о её реконструкции. Горожане ждали, что вскоре акимат организует общественные слушания и спросит у них, каким бы они хотели видеть одно из самых любимых и популярных мест отдыха в Семее. И это право обосновано законом. Ведь в основе работ не обычная замена брусчатки, площадь решили изменить полностью. Судя по проекту, нынешняя концепция уходит в прошлое. Вместо площади в обычном понимании здесь вырастет сквер с фонтаном.

Фото Альбины Халел

Однако в середине мая локацию со всех сторон огородили глухим высоким забором, на который наверняка ушло немало средств. Менять площадь решили без лишних глаз, и, видимо, мнений. Теперь наблюдать за работами можно либо с квадрокоптера, либо из окон двух архитектурных доминант площади - городской и областной администрации.

Фото Альбины Халел

Гражданские активисты и члены общественного совета области Абай и города Семей отреагировали незамедлительно. Они обратились к акиму города с просьбой разъяснить, почему такую масштабную работу начали в обход закона. Ведь в Семее уже есть любопытный прецедент десятилетней давности.

Напомним, в 2015 году аким города Айбек Каримов инициировал реконструкцию площади без согласования с населением, в итоге лишился своего кресла. А объект стал долгостроем. Общественники опасаются повторения ситуации. Тогда в Семее появился первый музыкальный фонтан с забавной конструкцией в виде 12 животных, символизирующих китайский календарь. Люди прозвали его «скотным двором».

Фото Альбины Халел

«То, что сейчас происходит на площади - незаконно. Если кто-нибудь напишет заявление по этому поводу в органы, то начнётся бардак и площадь просто встанет, пока будет проходить расследование. Поэтому мы хотим, чтобы всё проходило в юридической плоскости, чтобы люди ознакомились с проектом. В земельном кодексе говорится, что если площадь концептуально меняется, то должны пройти общественные слушания. Хочется избежать повторения истории с музыкальным фонтаном 2015 года», - выразил позицию многих представителей общественности гражданский активист Роллан Машпиев.

Законы для всех!

Требование сделать всё по закону привело к тому самому конструктивному диалогу, которого общественность Семея добивалась несколько недель. В результате аким города Адлет Кожанбаев встретился с представителями городского общественного совета, рассказал о намеченной работе на площади, и пообещал провести общественные слушания.

Фото Альбины Халел

Однако в ходе встречи выяснились интересные подробности истории с реконструкцией. Оказалось, что проектно-сметная документация ещё сырая, и не прошла государственную экспертизу. Отсюда отсутствие данных о стоимости работ и других деталей проекта.

«Поскольку ещё нет экспертизы, суммы окончательной тоже нет. Предварительно планируется финансирование с фонда. Когда ПСД окончательно пройдёт все процедуры, вся информация будет доступна. Тут никаких секретов нет, тут всё официально», - пообещал аким.

Но в ответ на этот ответ активисты задавали один и тот же вопрос - как в городе могли начать работы без согласования с населением?

«Как вы вообще начали всё без сметы и без экспертизы? Огородили и всё содрали. А если в ходе общественных слушаний у жителей будут другие предложения по проекту? У нас в городе 320 тысяч жителей! Вдруг они захотят оставить какой-нибудь из фонтанов? А их уже разобрали. Есть законы Республики Казахстан. Не только жители должны соблюдать их, но и исполнительные органы», - призвал госслужащих к ответственности Роллан Машпиев.

Фото Альбины Халел

Член общественного совета г. Семей Илья Бароховский посоветовал не тянуть со слушаниями и провести их как можно раньше.

«Потратьте дополнительно 20 дней, проведите слушания! А иначе ком проблем будет только нарастать, жалобы не прекратятся. В акимате наверняка есть юристы, которые знают алгоритм проведения», - предложил Илья Бароховский.

Аким Семея согласился с замечаниями, высказанными в ходе дискуссии, и пообещал проводить оставшуюся часть работ строго по закону.

«Я согласен. Мы это понимаем и принимаем. Сделаем соответствующие выводы. Мы себе не враги. Ни я, ни подрядчик никуда не денемся отсюда. Понятно, что где-то какие-то моменты есть. Но, думаю, ничего критичного и страшного в этом нет. Может хронология реконструкции сдвинется из-за слушаний. Но в итоге мы хотим подарить жителям ко дню города новую площадь», - рассказал о планах аким Семея Адлет Кожанбаев.

Фото Альбины Халел

Пользуясь случаем, аким города ответил на критику горожан, которые в социальных сетях обвиняют госслужащих в отмывании денег за счёт реконструкции площади. По его мнению, город не должен отказываться от такого грандиозного проекта из-за многих нерешённых проблем.

«Если бы, отказавшись от этого проекта, можно было решить проблемы города, то мы бы отказались. Но, тем не менее, проблемы есть, и мы должны их решать поэтапно. Я думаю, жители и гости Семея заслужили видеть что-то хорошее, новое в областном центре. Этот проект - прямое поручение акима области. По поводу отмывания денег за счёт реконструкции хочу сказать, что люди знают, в каком она была состоянии, и как нуждалась в реконструкции», - выразил своё мнение аким Семея.

Как раньше не будет!

А что же с самой площадью? Как она будет выглядеть? И почему некоторым горожанам не нравится новая концепция?

Семейчане считают, что перед административным зданием целой области должна остаться площадь в традиционном её исполнении. Однако архитектор проекта Роман Шнайдер пошёл по пути новых тенденций и предложил создать из открытого пространства зелёное место отдыха. Площадь разделится на несколько зон - сквер, фонтан и место для выступлений и демонстраций. Этот план и взяли за основу.

«Если раньше площадь - это огромное пространство, вымощенное брусчаткой, где проводились парады, митинги, то сейчас в мире стараются приспособить площадь для работы в ежедневном режиме. Там должно быть интересно и комфортно каждый день. Это один из девизов, который мы взяли за основу при реконструкции», - рассказал автор проекта обновлённой центральной площади Семея Роман Шнайдер.

Фото Альбины Халел

По задумке архитектора и его команды, газоны и цветочные композиции заменят на сады непрерывного цветения, а также аллеи из лип и плодовых деревьев. Традиционные фонтанные чаши заменит сухой фонтан, бьющий из покрытия.

«В ваших климатических условиях традиционные фонтаны используются три месяца в году. Остальное время - это огромные бетонады или гранитные чаши, которые занимают треть площади и просто стоят», - поделился впечатлением архитектор.

Фото Альбины Халел

Также на площади могут появиться теневые перголы для защиты от солнца, фогерные системы (туманообразователи) для увлажнения воздуха в знойные дни, два амфитеатра с тремя рядами кресел, два больших экрана. По задумке команды архитекторов, в основе освещения - два ряда 11-метрвоых фонарей, а для создания уюта - камерное освещение в виде подсветки деревьев и кустарников. Вишенкой на торте могут стать арт-композиции с историческим контекстом, отражающие основные вехи истории Семея, а также бронзовая 3D карта.

Всё это пока в планах и с приставкой «может», поскольку впереди общественные слушания, которых активисты добились для семейчан.