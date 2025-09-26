Реконструкция системы ирригации: Казахстан борется с потерями воды масштабно
В 2025 году Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации завершил реконструкцию 8,47 км каналов, 11,2 км коллекторно-дренажных систем и 27 скважин в рамках работ по восстановлению ирригационных и дренажных систем, передаёт BAQ.KZ.
Благодаря этим мерам потери воды на ирригационных каналах сократятся до 250 млн кубометров в год, а обеспеченность поливной водой составит около 95 тыс. га орошаемых земель.
"Кроме того, в целях развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем ведется реализация 14 проектов, завершение которых планируется в 2026–2027 годах. Также разрабатываются 211 проектно-сметных документаций", — сообщил председатель Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Арсен Жаканбаев.
