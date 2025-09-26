В 2025 году Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации завершил реконструкцию 8,47 км каналов, 11,2 км коллекторно-дренажных систем и 27 скважин в рамках работ по восстановлению ирригационных и дренажных систем, передаёт BAQ.KZ.

Благодаря этим мерам потери воды на ирригационных каналах сократятся до 250 млн кубометров в год, а обеспеченность поливной водой составит около 95 тыс. га орошаемых земель.