Из Специального государственного фонда Правительством выделено 5,1 млрд тенге на строительство и реконструкцию водопроводных сетей в Карагандинской области в рамках исполнения поручения Главы государства, передает BAQ.KZ.

Проекты реализуются в нескольких населённых пунктах области – г. Караганде, в селах Тихоновке, Садовом, Колхозном, Актереке, Алихан, а также на станции Коктенколь.

"Работы проводятся в связи с высоким уровнем износа коммуникаций. Большинство сетей эксплуатировались десятилетиями без капитального ремонта, что приводило к авариям, перебоям в подаче воды и жалобам населения. Завершить все работы планируется до конца текущего года", - отмечается в сообщении комитета по возврату активов.

На сегодня в Казахстане идет реализация плана поэтапного обеспечения питьевой водой. Согласно данным Министерства промышленности и строительства РК, доступ к услугам водоснабжения по г. Караганде составляет 99,4%, в сельской местности — 97,9%.