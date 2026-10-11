Реконструкция вокзала Астана-1: каркас и кровлю уже обновили

Вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов проверил ход реконструкции железнодорожного вокзала Астана-1 и поручил обеспечить соблюдение сроков и качество работ.

Во время рабочего объезда представители подрядной организации доложили о ходе строительно-монтажных работ, выполнении утверждённого графика и мерах по своевременному завершению проекта.

На сегодняшний день на объекте завершены основные работы по возведению каркаса здания и устройству кровли. Продолжаются внутренняя и наружная отделка, монтаж инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения, в том числе электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.

Параллельно ведётся строительство пассажирского перрона и конкорсного перехода, а также благоустройство прилегающей территории.

По итогам осмотра Тайжанов поручил подрядчику обеспечить необходимые темпы строительства, усилить контроль за качеством и принять все необходимые меры для завершения реконструкции в установленные сроки.

Обновление вокзала Астана-1 проводится в рамках масштабной программы модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, реализуемой по поручению Главы государства.

После завершения реконструкции вокзал получит обновлённую инфраструктуру, соответствующую современным требованиям комфорта, безопасности и доступности. Ожидается, что это позволит улучшить условия для пассажиров и повысить качество обслуживания на одном из важных железнодорожных объектов столицы.