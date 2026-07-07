Реконструкция вокзала Астана-1 выполнена на 41%
После модернизации вокзал станет частью обновленной железнодорожной инфраструктуры страны.
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Строительная готовность железнодорожного вокзала Астана-1 достигла 41%, передает BAQ.KZ.
Ход реконструкции объекта проинспектировал вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов. Во время рабочей поездки ему представили информацию о ходе строительно-монтажных работ, соблюдении графика и мерах по завершению проекта в установленные сроки.
Общая площадь реконструируемого объекта составляет 8 409 квадратных метров.
На сегодняшний день завершены основные работы по возведению каркаса здания и устройству кровли. Сейчас продолжаются внутренние и наружные отделочные работы, монтаж инженерных сетей, систем электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.
Кроме того, ведется строительство нового пассажирского перрона, конкорсного перехода и благоустройство прилегающей территории.
По итогам осмотра объекта Жанибек Тайжанов поручил подрядной организации сохранить необходимые темпы строительства, усилить контроль за качеством работ и обеспечить завершение реконструкции в соответствии с утвержденным графиком.
Реконструкция вокзала Астана-1 проводится в рамках программы модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всему Казахстану, реализуемой по поручению Главы государства. После завершения работ вокзал будет соответствовать современным требованиям комфорта, безопасности и доступности для пассажиров.
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