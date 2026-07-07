Строительная готовность железнодорожного вокзала Астана-1 достигла 41%, передает BAQ.KZ.

Ход реконструкции объекта проинспектировал вице-министр транспорта Жанибек Тайжанов. Во время рабочей поездки ему представили информацию о ходе строительно-монтажных работ, соблюдении графика и мерах по завершению проекта в установленные сроки.

Общая площадь реконструируемого объекта составляет 8 409 квадратных метров.

На сегодняшний день завершены основные работы по возведению каркаса здания и устройству кровли. Сейчас продолжаются внутренние и наружные отделочные работы, монтаж инженерных сетей, систем электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.

Кроме того, ведется строительство нового пассажирского перрона, конкорсного перехода и благоустройство прилегающей территории.

По итогам осмотра объекта Жанибек Тайжанов поручил подрядной организации сохранить необходимые темпы строительства, усилить контроль за качеством работ и обеспечить завершение реконструкции в соответствии с утвержденным графиком.

Реконструкция вокзала Астана-1 проводится в рамках программы модернизации 124 железнодорожных вокзалов по всему Казахстану, реализуемой по поручению Главы государства. После завершения работ вокзал будет соответствовать современным требованиям комфорта, безопасности и доступности для пассажиров.