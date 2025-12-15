Заместитель акима области Бахыт Жаханов ознакомился с ходом строительных и реконструкционных работ на железнодорожных вокзалах региона, передает BAQ.KZ со ссылкой на УВП Кызылорды.

В ходе рабочей поездки он посетил несколько объектов, где реализуются проекты, направленные на модернизацию транспортной инфраструктуры и повышение комфорта пассажиров.

В первую очередь заместитель акима осмотрел капитальный ремонт железнодорожного вокзала Казалы и строительство пешеходного моста. В рамках проекта, финансируемого АО "НК "Қазақстан Темір Жолы", проводится укрепление фундамента и стен здания, полностью заменяется кровля, обновляются двери и окна. Залы ожидания будут приведены в соответствие с современными стандартами, а также созданы удобные условия для людей с ограниченными возможностями.

На вокзалах Арала и Сексеуила вместо капитального ремонта старых зданий принято решение о строительстве новых. Это связано с тем, что износ фундамента и стен прежних сооружений сделал их восстановление экономически нецелесообразным. В настоящее время партнерство "Техоснастка-Ремсервис" выполняет кладку стен, бетонные работы, монтаж окон и внутреннюю отделку помещений.

На железнодорожном вокзале Сексеуил уже доставлены все необходимые материалы для благоустройства пассажирской платформы. Здесь ведутся работы по штукатурке стен, заливке полов, установке окон и прокладке электросетей, что позволит в ближайшее время перейти к завершающему этапу строительства.

Активные работы продолжаются и на вокзале Жосалы. Партнерство "Р и А Сервис ЛТД" завершило около 95 процентов облицовки фасада здания, построенного в 1904 году, с использованием минеральной ваты и травертина. Кроме того, полностью обновлена кровля и проложено порядка 90 процентов электрических сетей.

На строительных площадках вокзалов Жалагаш и Теренозек задействовано достаточное количество техники и рабочей силы, а кладка стен находится на завершающей стадии. Реализация проекта призвана не только создать комфортные условия для пассажиров, но и дать дополнительный импульс развитию транспортной и социальной инфраструктуры районов.