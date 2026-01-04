В рамках исполнения поручения Главы государства и реализации Концепции развития транспортно-логистического потенциала РК в Павлодарской области приступают к модернизации аэропорта. Проект предусматривает реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, передаёт BAQ.KZ.

Финансирование проекта осуществляется за счет Специального государственного фонда. Правительством на эти цели выделено 9,3 млрд тенге.

Реализация проекта позволит принимать современные типы воздушных судов без ограничений по взлетной массе. С учетом географического расположения Павлодара это повысит транзитный потенциал региона. Ожидается, что обновление инфраструктуры также будет способствовать росту пассажиропотока, улучшению транспортной доступности области и развитию деловой активности.

Ключевой целью проекта является приведение параметров аэропорта в соответствие с требованиями международных стандартов ICAO.

Основные виды запланированных работ:

Реконструкция и расширение взлетно-посадочной полосы с 45 до 60 метров;

Обновление покрытия рулежной дорожки и перрона;

Модернизация системы энергоснабжения;

Установка нового светосигнального оборудования и системы видеонаблюдения по периметру.

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ и обеспечения безопасности полетов с апреля прошлого года деятельность аэропорта временно приостановлена. До этого момента воздушная гавань обслуживала регулярные рейсы по направлениям Астана и Алматы.