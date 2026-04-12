Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда осмотрел участок реки Большая Алматинка. На отрезке от отстойника №1 до пр. Абая продолжаются реконструкция русла и обустройство прилегающей территории, передает BAQ.KZ.

Кроме того, устанавливаются опоры освещения, проводится озеленение, монтируются скамейки, мосты, обустраиваются детские и спортивные площадки.

Работы ведутся активно, завершение запланировано на май т.г. Глава города указал на выявленные замечания по качеству и поручил провести тщательную проверку. До устранения всех замечаний объект принят не будет.

Также аким Алматы ознакомился с проектом современного торгового пространства вдоль ул. Утеген батыра. Здесь предусмотрено размещение торговых павильонов, организация пешеходных зон и создание условий для реализации продукции местных сельхозпроизводителей.