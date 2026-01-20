Вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала Астана-1. Осмотр объекта прошел с участием представителей акимата Астаны, АО НК "КТЖ" и РГП на ПХВ "Казреставрация", передает BAQ.KZ.

В ходе рабочей поездки вице-министр посетил новую часть вокзального комплекса, где ведутся основные строительно-монтажные работы. Проект реконструкции предусматривает увеличение общей площади вокзала с 7 827 до 8 409 квадратных метров, внедрение современных инженерных и цифровых решений, а также обновление функциональной планировки с учетом роста пассажиропотока, требований безопасности и комфорта.

Особое внимание было уделено старой части вокзала Астана-1, которая на период реконструкции новой части используется для обслуживания пассажиров. Жанибек Тайжанов ознакомился с организацией пассажирского сервиса в действующем здании, включая залы ожидания с современными креслами, в том числе с функцией массажа, объекты общественного питания и санитарно-бытовые помещения.

Отмечено, что старая часть вокзала является объектом историко-культурного наследия. Ее реконструкция будет проводиться РГП на ПХВ "Казреставрация" с соблюдением требований законодательства об охране памятников истории и культуры. В настоящее время в здании выполняются подготовительные работы для последующей реставрации и адаптации объекта к современным условиям эксплуатации при сохранении его исторического облика.

По итогам осмотра вице-министр дал поручения АО НК "КТЖ" и подрядной организации, касающиеся строгого соблюдения графика работ, координации действий всех участников проекта и своевременного завершения строительно-монтажных работ. Завершить СМР по новой части вокзального комплекса планируется до конца октября текущего года.

Реконструкция вокзала Астана-1 реализуется в рамках программы модернизации железнодорожной инфраструктуры и направлена на повышение пропускной способности, качества обслуживания пассажиров и внедрение современных стандартов транспортного сервиса при сохранении объектов историко-культурного наследия.