Около 41 тысячи иностранных студентов учатся сейчас в Казахстане, это рекорд для страны. Еще в республике открыты 33 филиала зарубежных вузов и иностранных образовательных организаций. Такие результаты Казахстан представляет на III Форуме стратегических партнеров в сфере высшего образования и науки, где руководители университетов, ученые и эксперты из разных стран обсуждают совместные проекты.

Прошлый форум прошел в Астане с участием Главы государства. Тогда Президент Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал его как «уникальную площадку, на которой высказываются ценные идеи, вырабатываются прогнозы развития глобального образования и науки». По словам Президента, образование и наука способны изменить мир, а университеты должны быть центрами передовых идей и активно участвовать в переменах.

Наука в Конституции

Впервые развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций закреплено в новой Конституции как высший стратегический приоритет государства.

В июне 2026 года Президент подписал поправки в закон «О науке и технологической политике». Они укрепили статус Национальной академии наук и защиту прав исследователей, в законе появились понятие «ученый» и омбудсмен по науке. Меняются и подходы к финансированию исследований и к оценке того, насколько разработки готовы к применению.

В этом году приняли Концепцию развития инноваций на 2026–2030 годы, чтобы результаты исследований находили применение в экономике.

В октябрьском Послании Глава государства назвал знания, науку и инновации главным двигателем современности, а образование, науку и высокие технологии опорой сильной экономики.

Международное образование дома

Партнерство с зарубежными университетами дает казахстанской молодежи возможность получить международное образование, не уезжая из страны. Совместные проекты идут с вузами США, России, Китая, Великобритании, Германии, Южной Кореи и других стран. Строятся отдельные кампусы Cardiff University, Coventry University и МИФИ.

Казахстанские вузы в рейтингах

В мировой рейтинг QS вошли 18 казахстанских вузов, а в рейтинге Times Higher Education за пять лет их число выросло с трех до десяти. Назарбаев Университет закрепил статус вуза номер один в Центральной Азии, СНГ и на Кавказе.

В азиатском рейтинге QS представлен 51 казахстанский вуз, на семь больше, чем годом ранее. Казахстан единственная страна Центральной Азии, у которой в первую сотню вошли три университета. КазНУ имени аль-Фараби занял 46-е место, Евразийский национальный университет имени Гумилева 62-е, Satbayev University 89-е.

По доле студентов, которые уезжают учиться по обмену, и по репутации среди работодателей казахстанские вузы в среднем опережают азиатские.

В Глобальном инновационном индексе Казахстан поднялся на восемь позиций и занял 73-е место среди 139 экономик. Это лучший результат за десять лет.

Искусственный интеллект в вузах

2026 год Глава государства объявил Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Сейчас в 31 университете работают 44 образовательные программы по ИИ. По программе AI-Sana обучение прошли 706 тысяч студентов, а вузы разработали 515 проектов с использованием искусственного интеллекта.

Открылся Qazaq AI Research University, работают проекты с Coursera, Huawei ICT Academy, ChatGPT Edu, Google и NVIDIA. Президент участвовал в Форуме ректоров Казахстана и Бельгии о влиянии ИИ на образование, по его итогам вузы двух стран подписали соглашения и меморандумы.

ИИ уже работает на практике. Чат-бот AI-Talapker Национального центра тестирования ответил больше чем на 69 тысяч вопросов абитуриентов о ЕНТ и поступлении. Astana IT University вместе с казахстанскими и зарубежными учеными в 2025–2027 годах создает электронную базу исторических рукописей и учит ИИ распознавать старинные тексты. Вузы представили и разработки для нефтегазовой отрасли, защиты от киберугроз, медицинской документации и химии.

От идеи до продукта

С 2016 по 2026 год господдержку на коммерциализацию научных результатов получили 386 проектов. У девяти из них продажи превысили 1 млрд теңге. Через Фонд науки развивают технологическое предпринимательство и венчурное финансирование.

По опросу 73 тысяч предприятий, экономике нужно больше 400 тысяч специалистов. По проекту «Мамандығым – Болашағым» во всех 20 регионах составили карты потребности в кадрах. В 10 вузах учатся 312 индустриальных докторантов, их научная работа связана с задачами предприятий.

Гранты и стипендии

За последние семь лет на высшее и послевузовское образование выделили больше 655 тысяч государственных грантов, на это направили свыше 1,5 трлн теңге. Стипендии за это время выросли в 2,5 раза.

Копить на учебу семьям помогают программы «Нацфонд детям» и «Келешек», по последней за два года открыли больше 240 тысяч счетов. Есть и дифференцированные гранты, а беспроцентные образовательные кредиты уже опробовали в пилотном режиме.

Студентам из социально уязвимых семей компенсируют проживание в общежитии и доплачивают к стипендии. По программе «Серпін» в прошлом году впервые использовали больше 80% выделенных грантов.

Молодых ученых стало больше

По итогам пяти конкурсов грантового финансирования больше двух тысяч молодых ученых получили возможность реализовать свои идеи в 690 проектах. Молодые исследователи должны составлять не меньше 30% участников научных проектов, которые финансирует министерство.

Число молодых ученых в Казахстане выросло с 9 704 в 2019 году до 14 323 в 2025 году.