Рекорд, которого не было даже в кризис: Volkswagen увольняет 100 тысяч работников
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Каждый седьмой сотрудник Volkswagen потеряет работу. Концерн доводит общее число сокращений до 100 тысяч человек, и это крупнейшая реструктуризация в истории мировой автомобильной промышленности, передает BAQ.KZ с сылкой на Euronews.
Руководство и профсоюзы договорились ликвидировать к концу десятилетия еще 50 тысяч рабочих мест. Столько же концерн согласовал раньше.
Под сокращение попадает около 15 % персонала по всему миру.
«Крайне важно последовательно приводить численность персонала в соответствие с экономическими реалиями», - говорится в заявлении концерна.
Четыре завода в Германии под вопросом
Стороны признали, что будущее четырех немецких предприятий нельзя гарантировать после 2030 года. Речь о заводах в Ганновере, Эмдене, Цвиккау и Неккарзульме.
Если их закроют, это будет первый случай, когда Volkswagen останавливает полноформатные заводы у себя на родине.
«Наблюдательный совет единогласно одобрил представленную сегодня программу развития. Это мощный сигнал в пользу будущего концерна Volkswagen», - заявил генеральный директор Оливер Блюме.
Таких увольнений отрасль не видела
Предыдущие рекорды остались далеко позади.
General Motors в 1991 году уволила 74 тысячи человек и закрыла 21 завод, проигрывая японским конкурентам. В 2009 году во время финансовой реструктуризации компания сократила еще 47 тысяч сотрудников.
Ford в 2002 году расстался с 35 тысячами работников и закрыл пять заводов, а затем провел новые волны увольнений по плану Way Forward.
Почему до этого дошло
На концерн давят сразу несколько факторов. Американские пошлины, нестабильный спрос на электромобили и жесткая конкуренция в Китае и со стороны китайских производителей.
В группу Volkswagen входят десять брендов. Массовые Škoda, SEAT и Cupra, премиальные и люксовые Audi, Bentley, Lamborghini, производитель мотоциклов Ducati и спортивная марка Porsche.
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