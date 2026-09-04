Каждый седьмой сотрудник Volkswagen потеряет работу. Концерн доводит общее число сокращений до 100 тысяч человек, и это крупнейшая реструктуризация в истории мировой автомобильной промышленности, передает BAQ.KZ с сылкой на Euronews.

Руководство и профсоюзы договорились ликвидировать к концу десятилетия еще 50 тысяч рабочих мест. Столько же концерн согласовал раньше.

Под сокращение попадает около 15 % персонала по всему миру.

«Крайне важно последовательно приводить численность персонала в соответствие с экономическими реалиями», - говорится в заявлении концерна.

Четыре завода в Германии под вопросом

Стороны признали, что будущее четырех немецких предприятий нельзя гарантировать после 2030 года. Речь о заводах в Ганновере, Эмдене, Цвиккау и Неккарзульме.

Если их закроют, это будет первый случай, когда Volkswagen останавливает полноформатные заводы у себя на родине.

«Наблюдательный совет единогласно одобрил представленную сегодня программу развития. Это мощный сигнал в пользу будущего концерна Volkswagen», - заявил генеральный директор Оливер Блюме.

Таких увольнений отрасль не видела

Предыдущие рекорды остались далеко позади.

General Motors в 1991 году уволила 74 тысячи человек и закрыла 21 завод, проигрывая японским конкурентам. В 2009 году во время финансовой реструктуризации компания сократила еще 47 тысяч сотрудников.

Ford в 2002 году расстался с 35 тысячами работников и закрыл пять заводов, а затем провел новые волны увольнений по плану Way Forward.

Почему до этого дошло

На концерн давят сразу несколько факторов. Американские пошлины, нестабильный спрос на электромобили и жесткая конкуренция в Китае и со стороны китайских производителей.

В группу Volkswagen входят десять брендов. Массовые Škoda, SEAT и Cupra, премиальные и люксовые Audi, Bentley, Lamborghini, производитель мотоциклов Ducati и спортивная марка Porsche.