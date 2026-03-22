Казахстанцы снова побили рекорд по потреблению конины, передает BAQ.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро.

По итогам IV квартала 2025 года каждый житель страны в среднем съел 2,35 кг конины — больше, чем когда-либо за последние 15 лет. В сравнении с тем же периодом 2024 года рост составил 10,7%.

Традиционно казахстанцы едят больше конины в самые холодные месяцы — пик приходится на первый и последний кварталы года. И в последние четыре года исторические рекорды фиксируются именно в октябре–декабре.

При этом рост конины значительно опережает общий рост потребления мяса. В IV квартале среднее потребление всех мясных продуктов увеличилось лишь на 0,6% и составило 21,96 кг на человека. За весь 2025 год средний казахстанец съел 7,63 кг конины — на 7% больше, чем годом ранее.

Доля конины в рационе постепенно растет и в 2025 году достигла рекордных 9%. В то же время говядина, баранина и свинина немного потеряли свои позиции, а курятина показала небольшое увеличение.

Эксперты объясняют этот сдвиг ростом цен. Говядина подорожала на 32%, баранина — на 29%, тогда как конина и птица подорожали умереннее — на 17% и 11% соответственно.