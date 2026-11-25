В 2026 году Казахстан планирует произвести рекордные 6,6 млн тонн дизельного топлива. Однако потребление дизеля в стране ежегодно растёт в среднем на 500 тыс. тонн. Одной из причин высокого спроса называют существенную разницу в ценах на топливо в Казахстане и соседних странах, передает BAQ.KZ со ссылкой на PetroCouncil.

В этом году казахстанские нефтеперерабатывающие заводы планируют выпустить 14,4 млн тонн светлых нефтепродуктов. Это на 800 тыс. тонн больше, чем в 2025 году, и на 2 млн тонн больше, чем в 2024-м.

Объём производства дизельного топлива на трёх отечественных НПЗ должен увеличиться с 6,1 млн до 6,6 млн тонн.

Однако ежегодный прирост потребления дизеля сопоставим с ожидаемым увеличением его производства в этом году.

Насколько топливо в Казахстане дешевле, чем у соседей

По данным PetroCouncil, стоимость одного литра дизельного топлива составляет:

* в Казахстане – 356 тенге;

* в России – 455 тенге;

* в Кыргызстане – 512 тенге;

* в Узбекистане – 692 тенге.

Таким образом, в Узбекистане дизель стоит почти вдвое дороже, чем в Казахстане.

Заметная разница сохраняется и в стоимости бензина АИ-92. В Казахстане литр бензина стоит 254 тенге, в России – 378 тенге, в Кыргызстане – 451 тенге, в Узбекистане – 579 тенге.

При этом в 2026 году Казахстан планирует произвести 4,7 млн тонн бензина АИ-92 при ожидаемом потреблении в 4,6 млн тонн. Таким образом, производство должно превысить внутренний спрос на 100 тыс. тонн.

Почему в Казахстане потребляют больше дизеля

Казахстан значительно опережает соседние страны по объёму потребления дизельного топлива на душу населения.

В расчёте на одного жителя ежегодно приходится:

* в Казахстане – 370 литров;

* в России – 225 литров;

* в Кыргызстане – 98 литров;

* в Узбекистане – 44 литра.

Показатель Казахстана в 1,6 раза превышает российский и в 8,4 раза – узбекистанский.

В PetroCouncil высокий спрос связывают в том числе с разницей в ценах. Более дешёвое казахстанское топливо привлекает потребителей из соседних государств, создавая условия для его вывоза через приграничные территории. Это увеличивает нагрузку на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

По отраслевым оценкам, одного лишь наращивания производства недостаточно для решения проблемы повышенного спроса. Постепенное сближение цен на горюче-смазочные материалы в Казахстане и соседних странах может сократить избыточное потребление и высвободить дополнительные объёмы дизельного топлива для внутреннего рынка.